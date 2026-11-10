No es para nadie una sorpresa que, de un tiempo a esta parte, las editoriales cazan "nuevas voces" en las redes sociales, sopesando su valor literario según el número de seguidores. Al margen de este criterio, a veces estas apuestas perduran en el tiempo y otras terminan siendo flor de un libro.

Sin entrar a valorar esta técnica de marketing —que si la aplican, por algo será—, hoy hablamos de una creadora de contenido que ocupa las listas de los libros más vendidos junto a autores consagrados como Pérez-Reverte, Julia Navarro o Dolores Redondo.

La Vecina Rubia acapara titulares desde hace más de una década. Es mucho más que una influencer de moda con línea propia de pijamas, calzado o agendas: abandera el lema "madrugar es de guapas", conecta de forma extraordinaria con sus amigas del "dramachat", colabora con distintas causas sociales y da visibilidad a enfermedades que sufre en primera persona. Pero en el plano que nos ocupa —el literario—, y al contrario de quienes se jactan de no leer, ella debate de forma recurrente con la RAE sobre ortografía, gestiona un club de lectura y ha supuesto el primer acercamiento a la literatura para muchos jóvenes.

Acaba de lanzar su quinta novela tras la saga Verano —que acumula millón y medio de lectores— y Mi querida Lucía. Se trata de El hombre ideal (Libros Cúpula) que, sin grandes alardes lingüísticos ni estructurales, está bien escrita e invita a pasar un rato distendido.

Una rica heredera

A pesar de caer en frases hechas o diálogos redundantes, la lectura resulta fluida y destaca por la riqueza de su vocabulario. La historia no deja de ser el equivalente a un telefilm de sábado por la tarde, pero uno muy digno. Anna de Leiva, vicepresidenta de la mayor empresa de salud privada y heredera de un imperio aún bajo la sombra de su padre, se pierde por David, un hombre misterioso, persuasivo y enigmático. Lo que comienza como una historia de amor perfecta pronto se transforma en una red de silencios y mentiras que arrastra a la protagonista hacia un pasado familiar lleno de sombras, descubriendo que su apellido dista mucho de ser ejemplar y diseñando, aunque con clichés, un retrato de la clase alta.

"Los entresijos y secretos de la verdadera clase alta de este país, con vestigios de un pasado cruel y demoledor inspirado en hechos reales, será el nuevo contexto, que, como parte del proceso de escritura, me he afanado en investigar, describir y detallar como un personaje más de la novela", defiende la autora.

A través de sus dos protagonistas, la obra plantea cómo los sentimientos condicionan nuestra forma de interpretar la realidad.

La novela se articula en una estructura de doble temporalidad que alterna el presente —marcado por un interrogatorio policial— con la reconstrucción de la relación entre ambos. Se lee con interés hasta el final mientras las piezas van encajando de forma progresiva —aunque algo predecible—. La intriga no se limita a descubrir qué ha ocurrido, sino a comprender por qué los personajes han llegado a tejer esa inmensa telaraña de engaños.

"Quería que este thriller psicológico contara con una tensión añadida vinculada no solo al contexto de las máscaras sociales, sino a esa dualidad como individuos que nos lleva a mentir no solo a los demás sino a nosotros mismos. A buscar la parte más humana, con sus luces y sus sombras", afirma La Vecina Rubia.

A La Vecina Rubia le queda aún camino por recorrer para dominar el género, pero no por ello hay que desmerecer su trabajo.