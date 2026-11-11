Antonio Armero, sobre el gato de Schrödinger: "Todo es posible mientras no lo miras"

Antonio Armero, autor de la novela La onda. El cuaderno de Annie Schrödinger, que firma con el seudónimo de Vera Sullivan, explicó en la sección Los Libros de esRadio, con Isabel González y Andrés Amorós, en qué consiste el experimento mental del gato de Schrödinger.

La obra parte de la biografía de Erwin Schrödinger, premio Nobel en 1933, que vivió de 1887 a 1961, pero vista desde el punto de vista de su mujer, Annie.

Un oyente detrás de Vera Sullivan

Amorós explicó que el autor mandó el libro a esta casa porque es oyente de esRadio. Armero no se dedica a la literatura. "He escrito muchos artículos científicos o de otro tipo, pero no literatura", aclaró.

La novela, según detalló, la ha publicado en Valencia una editorial que distribuye Amazon. Tiene 220 páginas y cuesta menos de 16 €.

Una biografía que le llamó la atención

El origen del libro está en la afición de Armero a la ciencia. "Soy muy aficionado a la física, la física de principios del siglo XX fue muy revolucionaria", explicó, y describió aquella época como un entorno de mucha creación científica.

Armero había leído antes una biografía de Schrödinger y le sorprendió la vida privada del físico. "Me llamó mucho la atención cómo podía una mujer en aquella época" sostener ese matrimonio tan especial que tenían ellos, relató. A partir de ahí empezó a darle vueltas e imaginar la historia hasta que, según contó, este verano se decidió a escribir.

El gato, explicado por el autor

Amorós había resumido en su crítica el famoso experimento: en una caja de acero hay una sustancia radiactiva que puede desintegrarse o no; si se desintegra, se rompe el frasco del veneno y el gato muere, pero no sabemos si se ha desintegrado o no.

"En la mecánica cuántica existen todos los estados al mismo tiempo, es lo que se llama superposición", respondió Armero, que dio por buena la versión del crítico. "En el mundo de lo más pequeño", añadió, "hasta que no miras una cosa no se colapsa".

"Todo es posible mientras no lo miras". Y precisó: "Cuando lo miras, ya tienes una solución", mientras que, si no se ha mirado, "todas las posibilidades existen". Según Armero, "la mecánica cuántica es difícil de comprender, pero así funciona y es una de las teorías mejor demostradas eh que tenemos actualmente".

Física para lectores sin formación

Amorós, que se definió como un ignorante total en la materia, le preguntó si había pensado en un lector medio sin conocimientos de física. Armero respondió que la novela intenta acercar al lector sin formación las teorías que entonces se discutían, en un momento en el que los científicos probaban lo que había teorizado.

Se trata de una lectura accesible: "Se entiende fácil, aunque no entiendas nada de física cuántica. Es un problema científico, pero es un problema humano". La novela se estructura como una serie de cartas que escribe sobre Schrödinger su mujer, Annie, dirigidas a Ruth, que es la hija que él ha tenido con otra, pero que ella la ha adoptado como hija suya.

Schrödinger también sienta las bases de alguna manera de lo que vendría después, el descubrimiento del ADN. Armero se limitó a describirlo como una persona muy completa que hace una labor científica impresionante.

¿Funciona una relación abierta?

La parte sentimental ocupa buena parte del libro. Según la crítica de Amorós, al casarse Schrödinger le propone una relación abierta, pero sincera, sin ocultarse nunca nada. El crítico preguntó al autor si la novela plantea que ese modelo, que suena tan bonito en teoría, no es fácil que funcione. "Eso es lo que yo pienso, de hecho es lo que trasciende cuando uno lee la novela al final", contestó Armero.

Su siguiente libro tendrá como protagonista a Emmy Noether, una matemática muy importante de principios de siglo también. "Tengo ya algo escrito sobre ella, pero es un personaje muy diferente", explicó. La vida de Noether no fue tan agitada como la de Schrödinger. "Quizá no tan apasionante, por eso es más difícil de escribir", sentenció el autor.