Jo Nesbø desata a un oscuro Harry Hole en 'Sin piedad': "Vuelve a la caza"

Para muchos, el primer acercamiento a Harry Hole —un brillante, obsesivo y autodestructivo detective de homicidios— llegó a través de la adaptación de Netflix estrenada el pasado marzo, que alcanzó el número uno en cerca de treinta países. Sin embargo, detrás del fenómeno hay un autor consagrado por derecho propio como el rey indiscutible del thriller escandinavo: Jo Nesbø. Economista de formación, exfutbolista, compositor y antiguo bróker, el noruego irrumpió en la literatura en 1997 con El murciélago y, desde entonces, no ha dejado de sumar lectores incondicionales. Hoy sus obras están traducidas a 52 idiomas y acumulan más de 60 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

Ahora llega a España Sin piedad (Reservoir Books), la decimocuarta entrega de la saga. En esta nueva novela, un Harry al límite —sin placa y mermado por las heridas del pasado— se ve arrastrado de nuevo a las calles de Oslo para atrapar a un sádico asesino que convierte cada crimen en una macabra obra maestra cinematográfica. Durante un encuentro online con medios españoles, el escritor reflexionó sobre el oficio de escribir, el peso de la ambición y su particular relación con el mal y la violencia.

La novela arranca con el protagonista a punto de suicidarse. "Admito que ese inicio es bastante oscuro, no nos vamos a engañar", asegura. "Al principio, Harry lo ha perdido todo; ya no trabaja en la policía, lo que siempre ha definido su vida y su lugar en el mundo. También ha perdido el amor de su vida y no ha encontrado consuelo en el alcohol. Después, la historia se vuelve más luminosa: encuentra significado, recupera el apetito por vivir y presta atención a sus dos hijos. Evidentemente, vuelve a lo que siempre se le ha dado bien: la caza", añade.

30 años de relación

Lejos de cansarse de su personaje, tras casi treinta años de convivencia, Nesbø confiesa que su perspectiva sobre el detective ha madurado al mismo ritmo que él. Si en las primeras entregas Harry Hole era un hombre profundamente herido y reacio a cualquier vínculo, el paso de los años ha transformado su vulnerabilidad. "Cuando conocimos a Harry en las primeras novelas era un hombre herido. Su experiencia era que, al relacionarse con otros, siempre quedaba dañado. Ahora, sin embargo, está preparado como para abrir de nuevo su corazón y volver a ser vulnerable, a pesar de saber que se le puede volver a romper", asegura el autor.

Por primera vez, además, lo vemos en su rol de padre. "Creo que es la primera vez que vemos a Harry en esta nueva posición, y esto me parece interesante. Evidentemente, también he profundizado en mi propia experiencia, puesto que he sido padre bastante tarde en la vida", confiesa el noruego. Ante la duda de si este peso creciente de su hijastro Oleg en la trama da pistas sobre un relevo generacional en la saga, Nesbø es tajante —entre risas—: "¿Cederá el testigo? No, claro que no. Pero o no desvelo mis planes de futuro, o miento respecto a ellos. Ahí lo dejo".

La ambición del artista

"Sin piedad va de la ambición", dice el autor: "La ambición del artista y cómo acaba siendo casi algo que les consume a muchos artistas. Probablemente soy ambicioso, pero creo que no he sacrificado nada por esa ambición. De hecho, desde que he tenido un trabajo regular durante muchos años —o mejor dicho, cuando tenía un trabajo regular durante muchos años— eso me parecía más sacrificado; me daba la sensación de que sacrificaba mi tiempo, que sacrificaba hacer algo porque no tenía mi corazón en ello, y por lo tanto estabas sacrificando tu integridad cuando tenías un trabajo al uso. En cambio, como escritor solo he tenido recompensas".

Sus tramas rebosan violencia, que, desde el punto de vista de la ficción, "es una metáfora de lo que nos da miedo, como el tiburón de la película Tiburón". Defiende, sin embargo, que la clave de un buen thriller no reside en la exageración de la sangre, sino en la profundidad de los personajes, aunque admite la atracción que sentimos por la violencia y, más concretamente, por "la rabia y el miedo de la violencia". "No es nada nuevo. Si nos fijamos, por ejemplo, en los cuentos de hadas, son muy violentos. Se han reducido, por cierto, ahora hay censura respecto a estos cuentos de hadas, pero siempre hemos sentido esa fascinación con la violencia, siempre ha estado ahí".

¿Encontrará algún día la paz el incansable detective? El creador lo tiene claro: "Las historias, por definición, se alimentan del conflicto. Si encuentras la paz, significa que el personaje ha alcanzado lo que deseaba, y entonces... la historia se acaba".