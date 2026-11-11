José María Zavala, escritor: "Los evangelios canónicos forman una foto fija de María de Nazaret"

José María Zavala habló de su nueva novela, La madre, en una entrevista con Luis Herrero en Las Noticias de Herrero, de esRadio, con motivo de la festividad de la Almudena. Se trata de la continuación de El profeta, un fenómeno editorial.

Herrero recordó que Zavala empezó como periodista y después descubrió que era capaz de escribir libros que "se convertían en poco tiempo en bestsellers".

Una deuda consigo mismo

"Tengo una deuda conmigo mismo", dijo Zavala, que añadió que "en medio de un mundo lleno de malas noticias, hacen falta libros que en realidad son instrumentos para llevar la paz, la esperanza, el consuelo a muchas personas que lo necesitan".

Zavala habló sobre el hecho de construir la psicología de una persona sin defectos: "El que yo escriba estas novelas, El profeta y La madre, no quiere decir que sea mejor persona que los demás. Pero por lo menos lucho, intento por ser mejor persona", añadió.

Calígula y una ampolla de cristal

La novela se sitúa en el siglo I y combina la vida de María con una trama de espionaje y asesinatos, en la línea del thriller histórico que, según el autor, tanto le gusta. En el libro, "María de Nazaret confiesa su vida más íntima a Flavia, la mujer de Lucio Fedro, este guardia pretoriano de El profeta que fue a espiarle por orden de Tiberio".

El hilo principal es una ampolla de cristal. Zavala contó que, según la leyenda, María y el apóstol Juan, al pie de la cruz, recogieron en ella unas gotas del costado de Jesús, "una mezcla de sangre y agua". La acción arranca en octubre del año 37, con el emperador gravemente enfermo. "Calígula está con un pie casi en la tumba, muy enfermo", describió el autor, que presentó ese detalle como un dato histórico contrastado.

Según el novelista, Calígula detesta a Jesús de Nazaret, pero se entera de que existe la ampolla y "como es tremendamente supersticioso y sobre todo caprichoso, está dispuesto a lo que sea para conseguir a toda costa esa ampolla que él cree que puede salvarle".

Las fuentes de una vida poco contada

El Evangelio da algunos detalles de la vida de María, pero no muchos. Zavala admitió que era "el punto clave" y explicó que "los evangelios canónicos forman una foto fija de María de Nazaret y esta es una novela muy visual, donde ves a María sonreír, llorar, bromear, es decir, ves el personaje de carne y hueso de María de Nazaret".

Para construir ese retrato, el autor dijo que recurrió a varias fuentes, entre ellas las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, que recogió por escrito el poeta del romanticismo alemán Clemens Brentano. Zavala aseguró que "ahí hay infinidad de detalles de la vida más íntima y oculta de María de Nazaret".

También citó Mística Ciudad de Dios, de sor María de Jesús de Ágreda, al que definió como "un libro muy desconocido pero imprescindible". A ello sumó escritos de padres de la Iglesia que dijo haber recopilado durante años "para mezclar todo ese valor histórico inefable con unas tramas […] de espionaje".

De Lucio Fedro a Flavia

El libro habla de "una vida cuyo final todo el mundo conoce". "Es ahí donde ideo el personaje de Lucio Fedro", explicó sobre el guardia pretoriano que quiere desenmascarar a Jesús como traidor a Roma y a los dioses, y que, según dijo, "simboliza al hombre de hoy y que es una especie de trasunto literario mío porque yo estuve muchos años alejado de Dios".

En La madre repite el mecanismo con otro personaje: "a través de la mirada de Flavia en este caso, rindo un homenaje a la maternidad". El autor contó que estuvo en la basílica de San Pedro mirando fijamente La Piedad de Miguel Ángel, y concluyó que "María simboliza la madre universal".

Un libro para creyentes y no creyentes

Según el propio Zavala, alrededor del 70 % de los lectores de El profeta no son creyentes, y para ellos Jesús es un hombre de carne y hueso. "Esta novela es para todos los públicos, no solo para creyentes, sino sobre todo para no creyentes", señaló sobre La madre, que describió como "una novela coral, familiar" pensada también para padres, hijos, abuelos y nietos.

Zavala contó que algunos lectores ya lo habían encontrado en librerías de barrio y grandes superficies y le habían escrito "absolutamente tocadas, conmocionadas". Recordó que Julia Navarro le dijo en su día que El profeta"le había sacudido el alma", y remató: "ahora La madre está sacudiendo el alma de muchas personas que falta hace".