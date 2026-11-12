López de Hoyos: "La doctrina woke es el opio del pueblo del siglo XXI: solo trae miseria, atraso y víctimas"

Santiago López de Hoyos es el seudónimo de este escritor de novela negra. Aberración es su tercera novela, después de La tumba de Viriato y Las aventuras de Caro. Hablamos con él sobre su último libro, sobre su modo de entender la novela y sobre su visión del mundo y de la actualidad.

PREGUNTA. Santiago, ¿por qué decidió escribir novela y por qué con seudónimo?

RESPUESTA. Bueno, respecto a por qué escribo, mi respuesta sería una mezcla de lo que decían Bukowski y Bradbury: el primero decía que la escritura te tenía que salir ardiendo de dentro como un fuego que tienes que expulsar; el segundo, hablaba de la escritura como alegría y celebración, algo con lo que debes divertirte. En mi caso siento ese fuego, pero escribir es más una terapia, una diversión.

El seudónimo, la verdad, es que lo usé con mi primera novela por pudor, por miedo escénico y luego le cogí cariño; me siento arropado por él y no he sido capaz de desprenderme del nombre.

PREGUNTA. ¿Y esta novela, Aberración, de qué trata?

RESPUESTA. El tema principal del libro es el egoísmo, y de cómo afectan a las personas y a la sociedad las dos formas de entender la vida que se apoyan en el egoísmo: el victimismo y la prepotencia. También habla de la amistad, de la IA, de política y hasta de cine y deporte.

Para escribir una novela lo primero es querer contar algo, decir algo, expresar algo: el porqué del que hablábamos antes. Después, al menos en mi caso que soy escritor de mapa y no de brújula, viene un trabajo de varios meses decidiendo la trama, los personajes, etc. Para esto, normalmente, selecciono algunos libros que me inspiren y me ayuden a aterrizar la historia, en el caso de Aberración fueron tres: Frankenstein, Teorías cínicas (un ensayo sobre la deriva del pensamiento posmodernista) y una antología de relatos cortos de Ray Bradbury.

PREGUNTA. Entonces, ¿a qué género dirías que pertenece?, ¿cuál es el argumento?

RESPUESTA. Pues es una novela negra en sus fundamentos y en su estructura, pero con muchos toques de ciencia ficción, de ahí la portada con ese guiño a Blade Runner, e incluso de terror… También he intentado mantener el ritmo de un thriller que anime la lectura. Para mí el objetivo de una novela es enseñar (el punto de vista del escritor) y entretener. Si no divierte, te dejas la mitad de su potencial, tal y como yo lo entiendo.

Sobre el argumento, resumiendo: hay un asesinato que una política inepta quiere encubrir, y para lograrlo, le encarga la investigación a su sobrina (recién salida de la academia) y a un veterano y socarrón policía apartado en una pequeña ciudad a los que piensa poder controlar. Pero en realidad hay mucho más, hay un monstruo fruto de la irresponsabilidad de esa doctora que lo creó y que no cree posible su vuelta, hay una persecución de los inspectores al monstruo, del monstruo a los inspectores… Y todo esto en una sociedad decadente y carcomida que propicia cambios históricos, de época.

PREGUNTA. Hay un poso filosófico, incluso citas de pensadores de corrientes muy distintas, ¿qué nos quieres decir?

RESPUESTA. Digamos que es otro de los subtemas dentro de la novela. Hace mucho tiempo que se superó lo que podemos denominar la cultura del honor, donde una persona era responsable de su palabra, debía respetar la ley, su ley, por encima de todo y era dueño de lo que era capaz de defender. Esa cultura evolucionó hacia la cultura de la dignidad, que, digamos, es la ideología central de buena parte del siglo XIX y XX y sería la base del liberalismo democrático. Ahora, desde los inicios de este siglo, hemos pasado a una cultura del victimismo (basada en pensadores como Jacques Derrida, Kimberlé Crenshaw o Derrick Bell) donde se quiere castigar a los privilegiados, creando círculos de protección con medidas que no parecen alcanzar los resultados deseados, pero que, cínicamente, lejos de aceptar esos hechos se opta por negarlos y cancelar a quienes los critican. Y contra estos últimos, aparecen los neorreaccionarios y tecnolibertarios (con fuentes como Nick Land, Curtis Yarvin y Hans-Herman Hoppe) que pretenden resetear el sistema por inútil.

Todas esas corrientes están representadas por algún personaje en el libro, y lo que intento es reflejar el choque que se está dando hoy en día entre dos corrientes de pensamiento que no solo están enfrentadas, es que viven de enfrentarse. Y para mí, la salida a esta situación es intentar alejarse del enfrentamiento, no tomar partido: volver a valorar los hechos no por quien los haga, sino por sus consecuencias; quitarnos la gorra de sectarios que nos están intentando encasquetar a golpes.

PREGUNTA. Está claro que también se toca el tema político, pero no en la dirección acostumbrada, ¿no?

RESPUESTA. La novela negra es un género que siempre lleva implícita mucha crítica social, y esta no iba a ser menos. Para mí la doctrina woke es el opio del pueblo del siglo XXI: solo trae miseria, atraso y víctimas; y coincido con Trapiello en pensar que la gente ha dejado la izquierda por reaccionaria, regañona y mentirosa… Lo malo es que el sueño de la razón produce monstruos y ese monstruo, hoy, es la ideología neorreaccionaria, los tecnolibertarios que ven superada la democracia liberal, que ha sido motor de libertad y crecimiento, y busca convertir al Parlamento en un Consejo de Administración y al presidente en su CEO. Son los que han creado esos superliderazgos al estilo Trump, Milei, Boris Johnson, etc. Y que aún no hemos visto en qué van a acabar; ya veremos dentro de dos años cuando en Estados Unidos quieran ir a votar, si encontrarán las urnas o no.

En resumen, que la diatriba sobre estos últimos, está a la orden del día, pero el mensaje de crítica a la izquierda es algo caro de encontrar en la novela negra.

PREGUNTA. ¿Estás diciendo que, si no eres de la cuerda, lo tienes más difícil?

RESPUESTA. No soy el único, ahí tienes escritores como Juan Manuel de Prada o directores de cine como Juanma Bajo Ulloa, que también denuncian esa imposición de un relato concreto o el famosísimo manifiesto A letter on Justice and Open Debate firmado por más de 150 artistas en 2020 en contra de la política de la cancelación. Pero no hace falta ser un lince para darte cuenta de esto. Yo también denuncio que solo hay un color del cristal con el que se te permite mirar la realidad.

PREGUNTA. Hablando de lentes, se nota el gusto por el cine. A lo largo de toda la obra he encontrado citas, situaciones y ambientes muy ligados al cine, ¿es así?

RESPUESTA. No sé cuántas habrás encontrado, pero yo he puesto más de veinte citas de frases de películas míticas. Son como los huevos de pascua que se ponen en los videojuegos, o esos cameos inesperados que dan un extra de divertimento a una película y que te alegra detectar como espectador. Espero que los lectores disfruten con esas inesperadas citas que encuentren en Aberración.

El libro está disponible en la web de Apeirón Ediciones o o en Amazon en este enlace.