'El largo viaje a un pequeño planeta iracundo', el mejor acercamiento posible al cozy sci-fi

El cozy sci-fi, que se traduce como ciencia ficción reconfortante, prioriza la calidez emocional y las relaciones personales frente a las batallas espaciales o los conflictos apocalípticos. Es un subgénero literario que cada vez ocupa más espacio en las librerías españolas, aunque desde hace años triunfa en Asia y Estados Unidos. El entorno puede ser un mundo futurista o un extraño planeta perdido en el universo, pero lo que de verdad importa es cómo los personajes conversan mientras toman café. Muchos autores se han subido a este tren que partió en 2012, cuando Becky Chambers (California, 1985) lanzó una campaña de micromecenazgo para financiar la escritura de El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, novela que ha sido reeditada en español por el sello Runas este año.

Se trata de la primera entrega de la aclamada tetralogía Wayfarers (La Peregrina). Chambers la autoeditó en formato digital en 2014 y, ante el inesperado éxito, fue adquirida por la editorial británica Hodder & Stoughton. Fue el debut soñado: la novela logró ser finalista del prestigioso Premio Arthur C. Clarke y ganadora del Prix Julia Verlanger. Posteriormente, la saga completa obtuvo el Premio Hugo a la Mejor Serie en 2019.

La historia sigue a Rosemary Harper, una joven humana que huye de su pasado y de una familia problemática en Marte. Para empezar de cero, acepta un puesto como archivista a bordo de la Peregrina, una vieja nave tuneladora cuya misión es abrir agujeros de gusano en el espacio. Cuando la tripulación recibe el encargo más lucrativo de sus vidas en un rincón remoto de la galaxia, el largo viaje pondrá a prueba sus lazos y los obligará a confiar plenamente los unos en los otros.

Una tripulación multicultural

En cada capítulo, el lector conocerá la historia de un miembro distinto de esa tripulación, en la que conviven humanos con diversas especies alienígenas. Cada individuo, debido a su propia biología, responde de manera distinta a sentimientos como el amor o la amistad, del mismo modo que mantiene estructuras familiares diferenciadas. Resulta una lectura fresca y sin sobresaltos, una propuesta optimista que recuerda a los momentos más amables de Firefly y Star Trek. Sin embargo, el lector clásico de ciencia ficción puede sentirse defraudado ante la falta de giros argumentales o grandes intrigas. Además, como ocurre en el resto de subgéneros cozy, la tensión dramática es casi imperceptible.

La nave espacial no deja de ser un mero escenario para explorar asuntos profundamente humanos, a pesar de la estrecha relación de su autora con la exploración espacial. Su madre es educadora especializada en astrobiología, su padre es ingeniero aeroespacial y su abuelo trabajó en los programas Apolo y del transbordador espacial.

En definitiva, para el lector que busque historias centradas en los vínculos humanos, pero lejos del típico pueblecito francés o de la librería de barrio, este libro es perfecto. Supone el mejor acercamiento posible al cozy sci-fi. Y si lo disfrutan, la saga Wayfarers está compuesta, además de por El largo viaje a un pequeño planeta iracundo (2014), por Una órbita cerrada y compartida (Insólita editorial), Record of a Spaceborn Few (2018) y The Galaxy, and the Ground Within (2021). Las dos últimas aún no se han traducido al español.

Becky Chambers. El largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Editorial Runas. 448 páginas. ISBN-13979-1370092429. Precio tapa blanda: 19 euros.