En estos tiempos en los que a los cuernos de siempre los llaman "poliamor", un lío de faldas le ha costado el puesto en su empresa a uno de los hombres más poderosos del mundo, Jensen Huang, el fundador de Nvidia, el fabricante de los microprocesadores sobre los que pivota toda la industria de la IA. No un lío de faldas cualquiera, porque se ha descubierto que una de las mujeres involucradas en el affaire es una espía del Partido Comunista de Xi Jinping. Desde China con amor, que diría Sean Connery interpretando a James Bond. O con Roger Moore en el mismo papel: La espía que me amó.

Jensen Huang con su esposa Lori Huang llegando a la Casa Blanca para la recepción del presidente de China Xi Jinping en septiembre de 2026

Pero más allá de los picantes e ingeniosos memes con los que gracias a la IA hemos disfrutado del desliz erótico-económico de un hombre que era considerado el epítome de buen esposo (su esposa era su novia desde el instituto y una ingeniera brillante que dejó Nvidia para cuidar de su prole), mejor padre de familia (había enchufado a sus hijos en su empresa) y empresario brillante, feroz y dedicado en cuerpo y alma a su criatura tecnológica (hemos sabido que en alma igual sí, pero no tanto en cuerpo), hay una serie de libros que pueden servir para sumergirse en las profundidades del fenómeno más interesante, rompedor y tan destructor como creador de nuestra época y quizás de todas las épocas: la inteligencia artificial.

La máquina pensante, de Stephen Witt

Pues para empezar, y con todo lo dicho, no hay mejor libro al que echarle el guante que La máquina pensante, de Stephen Witt, el sitio exacto por el que hay que empezar para comprender a Jensen Huang y su inmensa influencia en lo que ha sido el acontecer de la IA. Aunque roza el panegírico, también es verdad que documenta, con acceso real al personaje y sus célebres ataques de ira, y sin demasiada mitología de Silicon Valley, cómo un diseñador de tarjetas gráficas para videojuegos se convirtió en el proveedor de la infraestructura material de la IA.

Huang apostó, durante años y contra el consenso de informáticos e innovadores, por el procesamiento paralelo y las GPU cuando casi nadie veía negocio más allá de los adictos a los videojuegos. El resultado es que Nvidia se colocó en el centro del boom de la IA, ya que sin sus chips no sería posible el entrenamiento masivo de modelos como Claude y Grok a la escala actual. Witt cuenta la apuesta, el liderazgo exigente y a veces despótico de Huang, así como el salto de empresa de componentes a empresa más valiosa del mundo, tanto por su valor bursátil como por lo influyente que es en el devenir del mundo. Huang se sentaba a la derecha de Donald Trump en su reciente encuentro con los magnates de la industria de la IA, desplazando a gente como Musk y Zuckerberg. Hoy, con Huang expulsado de su propia empresa por protagonizar una película más cercana a Austin Powers que a James Bond, el libro se lee distinto, ya que no es ahora un visionario inmaculado, sino más bien un hombre que construyó un cuello de botella estratégico y, al mismo tiempo, demostró que ese cuello de botella depende de personas concretas, con debilidades personales y juicios que pueden fallar en materia de seguridad nacional. La cosmovisión de la IA como "máquina pensante" inevitable se apoya en líderes que no son fácilmente intercambiables sin coste reputacional, económico y, ya veremos, ingenieril. El escándalo no refuta la historia técnica que relata Witt, pero sí la humaniza de un modo tan divertido como preocupante. Sería conveniente que el autor escribiera un apéndice para contar cómo los microprocesadores, a diferencia de los diamantes, no son para siempre.

El imperio de la IA, de Karen Hao

Cuando se termina con Witt, es conveniente continuar con El imperio de la IA, de Karen Hao. Si Witt te explica de dónde salen los chips, Hao te muestra el lado software y organizativo del mismo ecosistema, empezando con la empresa OpenAI, su alma humana: Sam Altman, y la transformación de una organización que empezó con una retórica ética de beneficio de la humanidad (lo denominan "altruismo eficiente"), pero terminó, como todas, en una estructura extractiva, opaca y orientada a la escala, el monopolio y el beneficio a toda costa.

Hao documenta el trabajo de explotación laboral en países como Kenia y otros lugares del Tercer Mundo por parte de estos "altruistas eficaces", el brutal consumo energético y de agua que necesitan los centros de datos (otro argumento a favor de la construcción de centrales nucleares), las luchas internas de poder (ríete de Juego de tronos) y el modo en que la promesa de "IA segura y abierta" se fue acomodando a los imperativos del capital y de la carrera de sus protagonistas. Tanto el de Witt como el de Hao describen concentraciones de poder en manos de un puñado de visionarios que combinan competencia técnica, carisma y una capacidad notable para minimizar riesgos externos (geopolíticos, laborales, ambientales, aunque no, ay, humanos, demasiado humanos). Hao es más crítica y ácida que Witt, argumentando que este ecosistema empresarial opera como un imperio moderno, solo que con la tecnología sustituyendo a lo militar. Se puede discrepar de la analogía colonial, pero el material de campo y las entrevistas hacen difícil sostener que el desarrollo actual de la IA generativa sea un proceso transparente o democráticamente gobernado. El escándalo de Nvidia añade una capa relevante, la geoestratégica, ya que el hardware que alimenta ese "imperio" también está expuesto a fugas de juicio personal y a vectores chinos.

El pobre Huang se ha llevado una gran desilusión: él pensaba que su amante asiática estaba con él por su guita, pero seguramente si hubiese consultado una IA le habría advertido de que se trataba de un gorrión rojo comunista (siempre que no consultase con DeepSeek, la IA china, claro).