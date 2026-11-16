El truco de Karlos Arguiñano para comer bien sin vaciar el bolsillo: "No hagamos gamberradas"

Karlos Arguiñano lleva décadas entrando en los hogares españoles con sus chistes, sus canciones y su característica rama de perejil. "He hecho más de catorce mil recetas", presume. Con la autoridad que otorga toda una vida entre fogones —y la experiencia de haber alimentado a siete hijos y, ahora, a catorce nietos—, sabe perfectamente lo que cuesta un buen plato de cuchara y mira siempre por la economía de sus seguidores. "La gasolina está cara, las lentejas no", bromeó durante la presentación de su nuevo libro, 495 recetas que salen a la primera (Planeta).

El chef vasco insiste en que comer de lujo, de forma saludable y sin gastar una fortuna está al alcance de cualquiera. Para él, el verdadero secreto de la economía doméstica reside en tres pilares: el mercado tradicional, la planificación y el sentido común. Nos equivocamos, asegura, al pensar que alimentarse bien exige grandes desembolsos: "Comer bien no es comer ni mucho ni caro. Comer bien es comer variado. Y cuanto más variado comas, mejor alimentado estás. Eso no cabe ninguna duda", subraya. Por ello, reivindica los productos de siempre, esos que se pueden adquirir a la vuelta de la esquina: "Aquí no hay ingredientes raros, ni extraños, ni difíciles de conseguir. Son ingredientes a diez minutos de casa".

La comida precocinada

Uno de los grandes agujeros del presupuesto familiar es el recurso fácil de los platos preparados. "Muchos dicen que no tienen tiempo para cocinar y luego están todos los días en el gimnasio", apuntó con sorna. "Mis libros son para los que cocinan y para los que no pero quieren hacerlo. Para los que ponen excusas, no tengo nada", sentenció, antes de ofrecer una solución práctica: "Para los que tenéis poco tiempo para cocinar, una buena idea es reservar un día a planificar la comida de la semana. Hay que comer todos los días, no hagamos gamberradas".

Aunque comprende que, de manera puntual, se recurra a los refrigerados del supermercado, advierte de que no debe convertirse en la norma. "¿No puedes hacer un empanado en casa? ¿Lo tienes que comprar hecho para los niños? Empanar un filete en casa no cuesta nada: se pasa por huevo, pan rallado y se fríe al momento. Para eso, no tengas hijos", bromeó. Además de encarecer la cesta de la compra, estos productos nos roban el placer de lo auténtico: "Lo que haces en casa es el doble de rico y a mitad de precio".

Karlos Arguiñano. | Rubén Blyth

Para optimizar el tiempo en la cocina, el cocinero propone lo que ahora se conoce como batch cooking, que viene siendo el cocinar y congelar para otros días: "En lugar de hacer cuatro raciones de garbanzos, haces un kilo entero, que sabes que con un kilo das de comer a 10 personas. Entonces haces 10 raciones de garbanzos y luego lo divides en dos o tres táperes, lo congelas y luego sabes que tienes dos o tres táperes congelados".

Anima a perder el miedo a las elaboraciones tradicionales: "¿No vas a hacer nunca unas albóndigas o unas croquetas? Si has ido 1.500 veces al cine, haz unas albóndigas una vez en tu vida y verás cómo le encantan a la familia", insistió. Además, como es propio de su carácter, recordó que es bueno mirar a los que tenemos cerca: "Si sabemos que en el quinto hay una pareja de octogenarios, llevémosles un plato de albóndigas de las que hemos preparado para nosotros. En tu vida vas a tener un gesto más elegante".

Salud en el plato

Para Arguiñano, la alimentación es la base del bienestar y el mejor ahorro a largo plazo. "A veces no le damos a la comida el valor que tiene, y por la boca entran la salud y la enfermedad", asegura. Con su habitual sentido del humor, cuestiona ciertas modas actuales frente a la cocina tradicional: "Veo a mucha gente obsesionada con tomar suplementos de farmacia: magnesio, colágeno... Yo todos los sábados por la mañana me voy con mi hermano a almorzar manitas y orejas de cerdo, morros y callos con una botella de txakoli, y volvemos a casa como príncipes con todo el colágeno natural en el cuerpo".

Un padre orgulloso

Más allá de los fogones, el chef es un hombre profundamente familiar y presume de ello siempre que tiene ocasión. "Lo mejor que he hecho en la vida es mi familia", reitera, situándola muy por encima de su exitosa trayectoria profesional. De hecho, este nuevo recetario cuenta con la participación de su hijo Joseba. "Nació en la cocina, tiene mucha ventaja respecto a mí cuando arranqué. Está mucho más preparado y me sorprende con la facilidad que tiene para combinar ingredientes. Además de hacer mi cocina, él le da un toque con fondo muy bonito", celebró Karlos, rematando con rotundidad: "Joseba es un crack en todos los órdenes de la vida".

Criar una familia numerosa tiene su coste, como recuerda entre risas: "Los hijos te dan alegrías y también te hacen gastar —¡hubo una época en casa en la que se comían 500 yogures a la semana!—. Pero tener familia, nietos, amigos y buenos compañeros de trabajo es lo más grande que hay. Si además comes bien, tienes muchísimas oportunidades de ser una persona feliz".