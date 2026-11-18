Más de una década después de revolucionar la industria editorial con el fenómeno erótico protagonizado por Christian Grey y Anastasia Steele, la escritora británica E. L. James ha dado un giro radical en su carrera literaria. En su nueva obra, Tierra de fantasmas (Grijalbo), deja atrás las habitaciones rojas, la lencería sexy y los juguetes sexuales para sumergirse de lleno en el romance paranormal juvenil. La novela, concebida como la primera entrega de una bilogía, sitúa al lector en un Londres contemporáneo marcado por el duelo y lo sobrenatural.

Con Tierra de fantasmas, James se aleja por primera vez de la ficción erótica para adultos que ha definido hasta ahora su trayectoria en el mundo de las letras, con la trilogía original y su posterior bilogía, Mister (2019) y La condesa (2023). En esta ocasión, la trama sigue a Emily Beauchamp, una joven de 17 años cuya vida se desmorona tras perder a sus padres y a su hermano pequeño en un accidente de tráfico. Obligada a mudarse a una casa renovada en el barrio londinense de Chiswick junto a su tutor legal, el hermanastro adoptivo de su madre, Emily descubre que no está sola: en la vivienda habita Tristan, el fantasma de un joven enigmático al que únicamente ella puede ver.

La novela está enfocada al público que se cobija bajo la etiqueta young adult, aunque la autora advierte de que aborda temas complejos como el duelo, los pensamientos suicidas, la culpa del superviviente, los trastornos alimentarios o el consumo de drogas.

De ejecutiva de televisión a fenómeno editorial

Nacida como Erika Mitchell en 1963 en Londres, E. L. James es hija de madre chilena y padre escocés. Tras licenciarse en Historia por la Universidad de Kent, desarrolló una carrera de 25 años en la industria televisiva británica. Su salto a la escritura se produjo de forma tardía y "casi accidental", como ha relatado en varias entrevistas. Cincuenta sombras de Grey (2011) la catapultó en 2013 al primer puesto de la lista Forbes de los autores mejor pagados del mundo, con unos ingresos anuales estimados en 95 millones de dólares.

La trilogía ha superado los 150 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y ha sido traducida a más de medio centenar de idiomas. Según datos de NPD BookScan, sus tres entregas ocuparon los tres primeros puestos de los libros más vendidos de toda la década de 2010 a 2019 en Estados Unidos, acumulando cerca de 35 millones de copias en ese mercado.

Su adaptación cinematográfica, estrenada entre 2015 y 2018, estuvo protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan, y contó con la propia James como productora. A pesar de las pésimas críticas, recaudó más de 1.320 millones de dólares en la taquilla mundial.

El fantasma de Christian Grey

Su nuevo trabajo lleva un mes a la venta en el mercado anglosajón, tratando de captar a los fieles del género romantasy. "Es una historia que me ha perseguido durante años. ¿A quién no le gusta un buen relato paranormal?", aseguró la autora en USA Today.

Las críticas, por el momento, sin ser entusiastas, son más amables que las recibidas por Cincuenta sombras, aunque muchos apuntan a que James no ha aparcado del todo su célebre saga. El protagonista masculino de esta historia presenta un perfil excesivamente posesivo y celoso que recuerda demasiado a Christian Grey.