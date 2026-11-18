En 1554, un año después de que el reformador religioso suizo Juan Calvino impulsara que se quemara vivo al polímata español Miguel Servet por sus ideas teológicas, el humanista francés Sebastián Castellio publicó un alegato que sentaría las bases de la conciencia moderna europea, Sobre los herejes, si deben ser perseguidos. Frente al dogma teocrático que exigía el silencio en nombre de la paz social y la pureza doctrinal, Castellio formuló una defensa radical de la libertad de pensamiento y expresión, recordando, como remacharía en su Contra libellum Calvini, que matar a un hombre no es defender una doctrina, sino simplemente matar a un hombre.

Stefan Zweig relató esta historia en Castellio contra Calvino, una de las pocas obras que deberían ser lectura obligatoria para obtener el bachillerato. Casi cinco siglos después, el espíritu de aquel enfrentamiento entre el dogma que exige obediencia y la palabra libre que pone nerviosos a los fanáticos de todas las religiones vuelve a emerger en el corazón de Europa, esta vez con Michel Houellebecq interpretando a Miguel Servet y a los dirigentes de la musulmana Unión de Mezquitas de Francia y del ultraizquierdista MRAP en el papel inquisidor de Calvino.

La reciente imputación del escritor francés por

"complicidad en la incitación a la discriminación, el odio o la violencia", impulsada por las denuncias de la UMF y del MRAP a raíz de una entrevista concedida en 2022 al filósofo ateo Michel Onfray en la revista Front Populaire, parece un capítulo extraído directamente de Sumisión, su célebre novela distópica de 2015. En aquella ficción, la sociedad francesa renunciaba voluntariamente a los principios de la Ilustración, no fuese a ser que los islamistas no estuvieran tan cómodos en París como en Teherán, Estambul o Riad. Hoy, la realidad judicial amenaza con imitar a la literatura y, siguiendo otra tradición francesa, Houellebecq comparece ante el juez como lo hicieron ayer Baudelaire y Flaubert por una actualización de la tradicional "ofensa a la moral pública y a las buenas costumbres".

Ante esta deriva puritana, censora y teocrática, una declaración del PEN Berlin resulta tan necesaria como reveladora. Esta asociación de escritores alemanes ha salido en defensa del autor francés con una distinción filosófica elemental, hijos de Kant al fin y al cabo:

Se puede debatir si las críticas de Michel Houellebecq al comportamiento de los inmigrantes musulmanes, ahora cuestionadas cuatro años después de la publicación de la entrevista, o su advertencia sobre posibles 'ataques similares al Bataclán' estaban justificadas o eran exageradas, provocadoras o burdamente generalizadoras, o incluso ofensivas. Pero sin duda están protegidas por la libertad de expresión. Una advertencia sobre la violencia no es una incitación a la violencia.

La declaración del PEN Berlin pone el foco en que Houellebecq describía un escenario sombrío de fractura civil, advirtiendo sobre el riesgo de atentados contra mezquitas como reacción violenta a la islamización de ciertos territorios. La denuncia por islamofobia revela que los dirigentes de las organizaciones promotoras de la querella confunden un pronóstico pesimista con un llamamiento criminal a las armas, destruyendo la frontera entre el análisis, por crudo o impopular que sea, y la apología del delito. El propio comunicado alemán recuerda la célebre frase atribuida a Charles de Gaulle cuando le exigieron detener a Jean-Paul Sartre: "No se encarcela a un Voltaire". En la tradición europea que nace con Castellio y Juan de Mariana y pasa por Spinoza y Locke para cristalizar en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano –a pesar de que Robespierre y demás extrema izquierda que llega hasta el MRAP se apresuraran a pisotearla–, la libertad de expresión no existe para proteger las opiniones inofensivas ni los lugares comunes, sino precisamente aquello que escandaliza, perturba o contradice los consensos políticos o, válgame Dios, religiosos.

Michel Houellebecq en San Sebastián en 2019

Por ello, el litigio político-religioso contra Houellebecq no debe considerarse un hecho aislado en Francia, sino parte de una presión sostenida para redefinir los límites de lo decible y pensable en Europa mediante la intimidación legal y moral. Cuando no terrorista, véase Charlie Hebdo. Recuérdese la reacción de Mohammed Moussaoui, entonces presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán, tras la decapitación del profesor Samuel Paty, asesinado por un yihadista tras una campaña de calumnias contra él por una clase sobre libertad de expresión: no solo no defendió el derecho fundamental que le había costado la vida al docente, sino que sostuvo que "hay que saber renunciar a ciertos derechos" en nombre de un supuesto "deber de fraternidad".

Esa forma sibilina de avisar silencio y amenazar miedo bajo el disfraz de la convivencia es exactamente la antítesis del modelo liberal, ilustrado y secular europeo. Renunciar a un derecho fundamental para aplacar a quienes se sienten ofendidos no produce fraternidad, sino servidumbre voluntaria –como advirtieron los liberales franceses La Boétie y Tocqueville–, trasladando a las aulas y tribunales de Francia las leyes sobre la blasfemia propias de regímenes teocráticos como Afganistán.

Castellio argumentó que, cuando el poder se arroga la potestad de castigar las palabras porque "hieren" determinadas creencias, la civilización retrocede hacia la barbarie inquisitorial. Si Francia y Europa permiten que la crítica al islam político o las advertencias sobre el deterioro de la cohesión social sean criminalizadas en los tribunales, habrán certificado que la sumisión que Houellebecq planteó en la ficción de sus novelas se ha convertido en la verdad factual de un documental. O de una película de terror basada en hechos reales.