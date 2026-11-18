La editorial Estudio Uno ha publicado en España Cómo seducir a una millonaria y no fallar en el intento, de la divulgadora en neurociencia Valentina Klein. Pese a su título, el libro plantea una reflexión sobre la identidad masculina y sobre la relación de los hombres con mujeres independientes en lo económico y lo emocional.

Según la editorial, la obra figura entre las más demandadas en español en Amazon tras la edición original en inglés, Men Didn't Know They Were Waiting For, publicada en Estados Unidos por el sello E-one. El libro parte de una pregunta: qué ocurre cuando un hombre se relaciona con una mujer que no lo necesita para sostener su vida, su identidad o su estabilidad. En 25 capítulos aborda la relación con el dinero, los celos financieros, la inseguridad ante el éxito ajeno, el control disfrazado de cuidado, la independencia emocional, la convivencia y la ruptura.

Klein reside entre Roma y Nueva York. De acuerdo con la información facilitada por Estudio Uno, colabora con fundaciones e institutos de investigación en neurociencia y ha participado en proyectos sobre comportamiento, toma de decisiones, apego y dinámicas de poder en las relaciones. La autora explica que el libro nace de años de notas tomadas en conversaciones privadas, procesos terapéuticos y rupturas. "No sobre teorías, sino sobre escenas. Momentos reales", señala.

La editorial sostiene que la obra prescinde de las fórmulas y técnicas de conquista de los manuales de seducción y mezcla el humor con conceptos de la psicología clínica y la neurociencia afectiva. "Las mujeres con la vida resuelta no han sido el objetivo del libro. Han sido el espejo", escribe Klein.

La autora asegura que le interesa más el debate que las cifras de ventas. "Si este libro está funcionando es porque muchos hombres están cansados de actuar. Y cuando alguien se cansa de actuar, empieza a querer entender", afirma.