Espasa ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para rescatar y redefinir el catálogo de Antonio Escohotado (Madrid, 1941 - Ibiza, 2021), una de las figuras intelectuales más singulares, influyentes y libres del pensamiento español contemporáneo. Esta iniciativa editorial contempla la reedición de diez títulos fundamentales de un autor que transitó con total libertad y rigor por disciplinas tan diversas como la filosofía, la sociología, la historia, la economía y el ensayo autobiográfico.

Los dos primeros volúmenes de este relanzamiento literario llegarán a las librerías este 18 de noviembre: Sesenta semanas en el trópico y Aprendiendo de las drogas. Ambas obras, profundamente distintas entre sí, reflejan con precisión la personalidad intelectual del autor, caracterizada por una curiosidad inagotable, su afán constante de conocimiento y la firme defensa de la libertad individual como eje vertebrador de su obra.

Un recorrido íntimo y académico

Sesenta semanas en el trópico se adentra en el perfil más íntimo y personal del pensador madrileño. Nacido como una tentativa de huir hacia adelante y como un proyecto de investigación académica sobre el origen de la pobreza y la riqueza en el Sudeste Asiático, el libro narra las peripecias de su autor durante un año sabático. Su periplo le llevó por Tailandia, con incursiones a Vietnam, Birmania, Singapur y Brasil.

En el atardecer de su vida, experimenta un brote de introspección y telepatía provocado por brebajes medicinales. La obra bascula entre dos modos de entender la vida condensados como el "planeta interior" y el "planeta exterior", ofreciendo un fascinante mapa de antropología económica y costumbres olvidadas.

'Aprendiendo de las drogas'

Aprendiendo de las drogas se presenta como una profunda y rigurosa revisión actualizada de su emblemática investigación sobre el universo de las sustancias psicoactivas. Partiendo de su propia experiencia, iniciada tras probar la modificación química de su conciencia con unas píldoras legales de LSD-25 en 1964, Escohotado aborda un terreno cuajado de inexactitudes y dogmatismos para demostrar que las drogas plantean un universo de cuestiones al entendimiento rutinario.

Lejos de limitarse a denunciar sus efectos, el autor cataloga decenas de compuestos en tres grandes familias: fármacos de paz, de energía y de excursión psíquica. Atendiendo a la historia, la posología y los efectos deseados o indeseados, el libro contempla las sustancias psicoactivas como "espíritus neutros", haciendo hincapié en la necesidad de distinguir entre uso y abuso, así como entre toxicología y toxicomanía.

Escohotado

Jurista, filósofo y sociólogo nacido en Madrid en 1941 y asentado desde los años setenta en Ibiza, donde fundó la legendaria discoteca Amnesia, Antonio Escohotado desarrolló una de las trayectorias intelectuales más independientes y estimulantes de las últimas décadas. Traductor de figuras clave como Hobbes, Newton o Jefferson, alcanzó enorme notoriedad internacional con su monumental Historia general de las drogas (1989), que revolucionó el estudio histórico y cultural de estas sustancias.

A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos tan destacados como el Premio Espasa de Ensayo en 1999 por Caos y orden y el Premio Juan de Mariana en 2019 por su defensa de la libertad individual. Durante las dos últimas décadas de su vida consagró sus mayores esfuerzos a la trilogía Los enemigos del comercio, un análisis histórico sobre el pensamiento comunista que él mismo definió como "el libro de mi vida". Con esta iniciativa de Espasa, su legado vuelve a situarse en primera línea, garantizando que su invitación constante a la duda crítica y al pensamiento independiente siga muy viva.