Arturo Pérez-Reverte visitó este miércoles El Hormiguero, presentado por Pablo Motos. El académico abordó diversos temas, desde sus vivencias en zonas de conflicto hasta el proceso de escritura de su novela o el panorama político y la situación de España y Europa.

Riesgos, supervivencia y su nueva novela

Al rememorar los escenarios de mayor riesgo a los que se ha enfrentado, el autor advirtió que "el mundo, el mar y la tierra firme son lugares peligrosos". Detalló qué incluía en su equipo de emergencia durante sus coberturas bélicas: "Llevaba preservativos y no es por lo que pensáis", aclaró antes de exponer sus utilidades prácticas.

En el plano creativo, el invitado comentó que para documentar su novela volvió a jugar a los videojuegos, una práctica que defendió por su valor formativo y experiencial: "Un videojuego te permite llegar a mundos que no llegarías". Además, destacó el potencial educativo que ofrecen cuando están bien diseñados.

Política, elecciones y figuras públicas

Con las elecciones generales del 29-N en el horizonte, Pablo Motos preguntó al escritor por el clima político. "Hemos perdido la fe en los políticos", sostuvo Pérez-Reverte, tras señalar que "nos han defraudado y engañado mucho".

Al analizar el espacio de la derecha española, describió a Vox, formación encabezada por Santiago Abascal, como "El PP con cuatro copas". No obstante, también dedicó elogios a distintos representantes parlamentarios por su labor en la cámara, citando a Cayetana Álvarez de Toledo, Gabriel Rufián y Félix Bolaños.

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su desconcierto ante ciertas decisiones de voto: "Somos un país enfermo, conozco a gente que lo desprecia y lo va a votar".

Amor y rechazo hacia España

Gran parte de su intervención giró en torno a la relación ambivalente que mantiene con España. "Yo a este país lo amo y lo detesto a la vez", resumió el escritor, explicando que conviven en él el afecto por un lugar que califica como "magnífico", "generoso" y "solidario en las crisis"—especialmente en la actitud de la ciudadanía de a pie— y el malestar ante defectos que considera históricos.

Para expresar ese vínculo, evocó la obra teatral Malvaloca y adaptó la lógica de su personaje: "Pues yo amo a España por desgraciada, por lo que ha sufrido mucho y lo que va a sufrir". Frente a ello, enumeró rasgos que le generan rechazo, como "la incultura, el cerrilismo, la vileza, la enfermedad de la vileza hispana, que tiene siglos de antigüedad".

A pesar de esa tensión constante, Pérez-Reverte subrayó que nunca ha querido marcharse: "Yo podría haberme ido de España hace mucho tiempo, tenía los medios, me hubiera ido a otro lado", pero prefiere seguir vinculado a ella. En esa misma línea, concluyó que "España es un país muy contradictorio, es un país hermosamente contradictorio".

Finalmente, el autor cerró su participación mirando al exterior y advirtió que considera que Europa está "sentenciada a muerte"frente al auge de nuevos imperios.