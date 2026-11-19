El autor que firma bajo el misterioso nombre de Tom Liberty, una elección que él mismo vincula con la discreción, el misterio y la libertad, apuesta por bajar el ritmo casi como un acto de resistencia. Acaba de publicar Agnes y la felicidad (Planeta), una novela que sigue los pasos de Sam Calloway, un escritor de 32 años que, tras un revés sentimental, se enfrenta al vértigo universal de empezar de cero en un pueblecito francés. Allí conoce a Agnès, una mujer independiente con la que surge una complicidad inesperada, pero Sam guarda un secreto que amenaza con destruir esa segunda oportunidad. Es una historia íntima sobre el amor, el duelo y las perspectivas de volver a empezar.

Se trata de una novela etiquetada como feel good, un género que, a pesar de su éxito entre los lectores, no termina de convencer a los críticos. "Que nada que proporcione bienestar es menor, ¡nada!", asegura Liberty a Libertad Digital. Para él, la fórmula es sencilla: "Todo aquello que relaje el cuerpo y la mente, ya sea una siesta, un té o un libro amable, bienvenido sea. No considero amigos menores a los que me hacen vivir momentos felices. Sería injusto decir que son mejores los que solo me hablan de temas profundos y dolorosos. Pues igual con la literatura".

La pausa como trinchera

Más allá del entretenimiento, el autor ve en este tipo de ficción un refugio necesario frente a las prisas cotidianas. "Creo que responden a una necesidad cada vez más presente en la sociedad: encontrar historias que transmitan optimismo, esperanza y bienestar emocional en medio de un contexto de incertidumbre, de estrés y de malas noticias. Escribir y que la novela sea una vía de escape es maravilloso, puedes conectar con emociones positivas y situaciones cotidianas de manera más rápida".

"No está mal necesitar novelas que nos hagan sentir bien y que nos saquen de este mundo estresado y enfrentado en el que nos meten. O somos como los que tienen el poder quieren que seamos, o somos mejores", asegura.

En la novela, el protagonista aprende a detenerse y a apreciar pequeños detalles que le hacen feliz. "Vivimos en una sociedad que nos enseña constantemente a acelerar, a hacer scroll en redes, a ir veloces, pero muy pocas veces nos enseña a detenernos", apunta. Liberty reivindica el derecho a no hacer nada: "Vivir no es producir. Hay que permitirse la pausa. La ficción nos permite experimentar otro tiempo, pensar que la vida no está hecha solo de acontecimientos históricos, sino también de momentos aparentemente insignificantes".

Un osito de gominola se convertirá en un elemento clave en la trama, símbolo de cómo un gesto amable en redes sociales puede desencadenar un "efecto mariposa" positivo. "Demonizamos las redes sociales, pero en esta novela sirven para desahogarse, para expresarse, para liberar y, curiosamente, para hacer el bien", reivindica.

El vértigo de empezar de cero

Aunque el tono de la obra es luminoso, está salpicada de temas como el miedo a la soledad, el duelo por el fracaso o la trampa del conformismo. El protagonista se ve arrastrado por la inercia de un matrimonio que no funciona, historias que hemos visto en clásicos como Madame Bovary, una de las obras que mejor aborda "esa contradicción entre el deseo de una vida diferente y el miedo a enfrentarse a la realidad". "El mundo está lleno de Monsieur y Madame Bovarys que no están a gusto con lo que viven", dice. A menudo, asegura, esa parálisis "no nace del miedo a la soledad, sino del miedo a dar el paso".

Cuando el protagonista decide huir de su pasado recurriendo al autoengaño, "una solución no siempre efectiva", encuentra su verdadero motor de sanación en una peculiar comunidad de vecinos, entre los que se encuentran un matrimonio mayor, Jean y Lucy, que representan "la sensatez, la pregunta incómoda, la verdad que aparece, el abrigo y el hogar fuera del hogar". "Cambiar de lugar obliga a cambiar de forma de actuar, tal vez de idioma, de sabores y de hábitos. Cambiar siempre es bueno y ese nuevo entorno crea nuevos sueños", afirma.

Al cerrar las páginas de Agnes y la felicidad, Tom Liberty no busca dejar una lección grandilocuente, sino algo mucho más terrenal: "Un buen sabor de boca, aunque sea a gominolas".