Federico Jiménez Losantos regresa a las librerías el próximo 25 de noviembre con su nueva obra, El libro de los motes (Espasa). El autor firma una crónica corrosiva y divertida del panorama político reciente a través de los apodos que han marcado la historia democrática y cultural de España.

Desde que se anunció su lanzamiento, se colocó en el primer puesto en la lista de preventa de Amazon. A falta de una semana para que llegue a manos de los lectores, ya se ha anunciado la segunda edición. Sin duda, será uno de los grandes lanzamientos de la editorial de cara a la Navidad.

Del Siglo de Oro a la era de los memes

Lejos de limitarse a una recopilación de sobrenombres, el volumen arranca con un amplio e interesante prólogo que recorre la historia del mote en español. Losantos entronca la tradición satírica actual con las grandes cumbres literarias del Siglo de Oro, recordando la feroz rivalidad entre Quevedo y Góngora, y el paso del epigrama a la picaresca popular.

Para el autor, en un mundo actual dominado por las pantallas y la dictadura de la imagen, el mote se erige como "el último grito de la palabra". En palabras de Losantos, "el mote es lo contrario del insulto"; mientras que descalificar está al alcance de cualquiera, encontrar una ocurrencia ingeniosa y memorable requiere de un talento que la lengua española brinda al "pobretón ingenioso para poner en ridículo al poderoso".

La trastienda de la política

El libro repasa cómo la política española ha sido un terreno fértil para el ingenio verbal. El autor destaca, por ejemplo, al histórico Alfonso Guerra como el "más brillante motejador en democracia" —recordando apodos célebres como el "Tahúr del Misisipi"— y rinde homenaje a pioneros de la radio como José María García y Antonio Herrero, quienes trasladaron los sobrenombres a los medios de masas.

El propio Losantos ha nutrido esa tradición desde los micrófonos de esRadio, acuñando términos que ya forman parte de la intrahistoria política del país, como "Pablenin", "Marqués de Galapagar" o "Baby Macbeth". Demuestra que la repetición y la complicidad con el oyente son claves para que una caricatura verbal adquiera vida propia.

Federico Jiménez Losantos. El libro de los motes. Editorial Espasa. Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026. Páginas: 240. PVP: 24,90 €. ISBN: 978-84-670-8029-2