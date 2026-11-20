El escritor español Vicente Luis Mora, novelista, poeta, ensayista y crítico literario, se ha alzado con un National Book Award 2026, uno de los premios más importantes de las letras en Estados Unidos, en este caso en la categoría de obra traducida por Centroeuropa.

Los National Book Awards, entregados el jueves en Nueva York por la National Book Foundation, reconocen las obras más destacadas editadas este año en Estados Unidos. En 2026 celebran su 77.ª edición. La obra del escritor español está traducida por Rahul Bery y publicada por Bellevue Literary Press. El galardón se concede tanto al escritor como al traductor.

En 1975, cuando las categorías de estos galardones eran distintas, la distinción que premiaba a un traductor por su labor fue para Anthony Kerrigan por su versión de La agonía del Cristianismo de Miguel de Unamuno, que había fallecido ya en 1936.

'Centroeuropa'

Centroeuropa, publicado en España en 2020 por Galaxia Gutenberg, centra su trama en Prusia a principios del siglo XIX, en un relato sobre la identidad que habla sobre la historia más reciente de Europa. Se trata de la primera novela del autor publicada en Estados Unidos, según señala el fallo.

Autor cordobés

Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970) fue director del Instituto Cervantes en Albuquerque (Nuevo México) e imparte clases de literatura española y latinoamericana en la Universidad de Málaga.

En Centroeuropa, que se alzó con el Premio Málaga 2019, Vicente Luis Mora aborda cuestiones como la identidad "tanto personal como histórica, a través de un personaje que es múltiple, como múltiple es la historia de Europa", según señala la editorial Gutenberg.

Además de Centroeuropa (Galaxia Gutenberg, 2020), el autor ha publicado en España Circular 22 (2022), Cúbit (2024) y En esta red sonora (2025), y varios libros de poesía como Mecánica (2021) y el ensayo La huida de la imaginación (2019).

Centroeuropa competía con The School of Night de Karl Ove Knausgård, Night of a thousand hells de Intan Paramaditha, Pure Men de Mohamed Mbougar Sarr y Your Presence Is a Danger to Your Life: Voices of Survival and Witness in Gaza de Samar Yazbek.

En 2025, otra obra en español fue galardonada en la misma categoría, Las niñas del naranjel, de la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara.

Ganadores

Vicente Luis Mora ha sido galardonado junto a la estadounidense Hannah Lillith Assadi, que se ha alzado en la categoría de ficción por la novela Paradiso 17. El egipcio Abdelrahman ElGendy se alzó con el premio de no ficción por su primera novela Huna: A Memoir of Revolution, Prison and Becoming.

Brenda Hillman ganó el apartado de poesía por Still House in the Desert: An eco-contemplation, mientras que David Leviathan y Gabriel Duckels se alzaron con el premio de literatura juvenil por el libro The Fight of Our Lives: AIDS in America.

Según la organización, un total de 1.912 obras se presentaron a las distintas categorías de estos galardones. Los ganadores fueron elegidos por un jurado formado por autores, editores, libreros y otros miembros de la comunidad literaria.