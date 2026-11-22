El próximo miércoles 25 de noviembre se publica lo nuevo de Federico Jiménez Losantos, El libro de los motes (Espasa). De momento se ha colocado en el primer puesto en la lista de preventa de Amazon y ha conseguido alcanzar su segunda edición a una semana de salir a la venta.

El autor firma una crónica corrosiva y divertida del panorama político reciente a través de los apodos que han marcado la historia democrática y cultural de España además de una historia del mote en España.

Libertad Digital ofrece a sus lectores un fragmento de un trabajado prólogo de más de cincuenta páginas sobre la interpretación, el origen y la tradición del mote, que "es lo contrario" al insulto, puntualiza Federico.

Historia y popularidad del mote en España

Maxime Chevalier cuenta en Quevedo y su tiempo: la agudeza verbal (Barcelona, Crítica, 1992) que toda Europa veía a los españoles del siglo XVII muy ingeniosos y dados a la malicia y al humor en los juegos de palabras. Pero hasta llegar a serlo pasaron muchos siglos y muchas cosas. Y la clave estuvo en la formación de la corte, del poder político, imán de motes.

En las cortes itinerantes del Medievo y en el mundo azaroso de la caballería, con sus vaivenes y tragedias, encajaba perfectamente el mote arrojadizo, y cualquiera podía cantar los versos anónimos del romancero. Pero en las cortes asentadas y brillantes que se imponen tras los Reyes Católicos, la broma tosca, militar, arriscada y faltona queda desterrada. En su lugar se recupera para el afán moralizador y cultivado que representa Isabel, reina discreta y madre devota, un personaje del Medievo, el narrador de cuentos y fábulas entretenidas y educativas. Desde mediados del siglo XV, la literatura en castellano, con un afán propio del Renacimiento, quiso reunir y rescatar para la vida perdurable de la imprenta el riquísimo acervo paremiológico, las sentencias populares que toman experiencias ancestrales y las sintetizan para uso general. La parte mayor son refranes, tan del gusto del pueblo que Cervantes los satiriza como vicio natural de Sancho.

Pero, a diferencia de la creación popular y anónima de los romances, tan delicada y lírica, el afán de recoger sabidurías antiguas y costumbres dignas de memoria, el impulso, es de la corte. Empieza a lo grande, con Alfonso X el Sabio, que vierte en la naciente prosa castellana la fabulosa herencia oriental de los relatos persas e hindúes, como Calila y Dimna; continúa su sobrino el infante don Juan Manuel, con los cuentos morales de El conde Lucanor y su escudero Patronio, y culmina con el marqués de Santillana, que imprimió los fabulosos Refranes que dicen las viejas tras el fuego.

Eso, solo en una familia, aunque real. El Renacimiento, con el arma de la imprenta, tenía a gala reunir el mayor número posible de artes y saberes populares en peligro de olvido. La historia de España, forjada en el crisol de la Reconquista, contaba con un tesoro épico en los cantares de gesta, como el de Mío Cid, y lírico, en el romancero. Y tanto la corte como los mejores escritores tenían el mayor respeto y consideraban digna de imitación esa herencia anónima del pueblo español que son los romances. Eso es algo que nos distingue de otras literaturas europeas, que buscaron a toda costa diferenciarse del vulgo. En España, al vulgo no se le consideraba vulgar. Y no lo era. Entre los romances anónimos del siglo XV y la Generación del 27, pasando por el Siglo de Oro, hay una continuidad que no se rompe nunca.

Volviendo a la corte, raíz de todos los cambios, cabría decir, sin temor a exagerar, que la imprenta mató al mote o, al menos, lo arrinconó. Y eso se nota en la desaparición de las formas tradicionales de referirse a los más poderosos, que son los reyes. Aunque algunos creen que sus apodos son motes, no suele ser así. Javier Leralta ha hecho una curiosa historia de España, Apodos reales. Historia y leyenda de los motes regios (Sílex, 2008) que va desde Leovigildo hasta José I, el hermano de Napoleón, impuesto por el genocida corso y al que el pueblo español combatió ferozmente con todas las armas a su alcance, empezando por los motes. Y con uno de ellos, Pepe Botella, pasó a la historia o, más bien, sus víctimas lo enterraron. Y no fue un triunfo fácil. Competía con el Intruso, que legítimamente le correspondía, con el de Pepe Plazuelas y el de Pepe Tabernas, variante que le mortificaba mucho porque, además de asesino y ladrón, era abstemio.

Pero en el libro de Leralta queda claro que pocos apodos reales merecen el nombre de mote. Son enaltecedores o condenatorios según los bandos que los bautizan. Pedro I el Cruel fue también llamado el Justiciero, y a dos de las Juanas de Castilla, la gran rival y la desventurada hija de Isabel la Católica —título indiscutible, no apodo—, las llamaron respectivamente la Beltraneja y la Loca. A una, para reputarla ilegítima, hija de don Beltrán de la Cueva y no del rey; a otra, patológicamente celosa de su marido Felipe el Hermoso, porque estaba tan loca como su abuela, la madre de Isabel, a la que también le daba por el sexo y, encerrada en una torre del Alcázar segoviano, se hacía subir en un serón a tal o cual mozo de cuadra.

Felipe González, 'Tigrekán'

El mote, a veces, se solapa con el epíteto oficial. Buen ejemplo es el de Ramiro I de Aragón el Monje, también llamado el Rey Cogulla. Pero la mejor prueba de lo aleatorio de los apodos son los dos más conocidos de Fernando VII: el Deseado, durante la guerra de la Independencia, con él cómodamente exiliado en el castillo de Fontainebleau, y el Felón, cuando traicionó la Constitución que había jurado cumplir. Pero mote, lo que se dice mote, fue el de Tigrekán, que Galdós utiliza como cierre de uno de sus grandes Episodios nacionales. Nos cuenta que hay un levantamiento contra el Gobierno liberal, auspiciado por el propio rey, que sale mal; y cuando los alzados huyen por la plaza de Oriente y sus perseguidores dudan de qué camino han tomado, una mano aparece tras una cortina del Palacio Real, señalando la calle por la que pueden alcanzarlos y, obviamente, fusilarlos. Esa mano es la del rey Felón. Y Galdós termina así la novela, con una media línea: "Era Tigrekán".

Me encanta ese mote. Tanto que, si no recuerdo mal, fue el primero que le puse a alguien, y fue a Felipe González: Tigrekán II de Mongolia. Él me llamaba en los mítines Losdemonios, mote, no muy brillante, que aún usan viejos socialistas para vituperar mis artículos en El Mundo. Pero del Tigrekán, del Palacio Real, de Sevilla o de Mongolia no se acuerda nadie.