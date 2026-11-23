El editor y periodista Álex Rosal habló de edición de libros y de cómo conseguir que una editorial publique un manuscrito en Kilómetro Cero, de esRadio, el lunes 16 de noviembre de 2026. En la entrevista con Jaume Segalés y Asier Rivera presentó su libro Código editorial: los secretos invisibles para superar los filtros de la industria y lograr que publiquen tu libro, editado por LibrosLibres.

Rivera describió la obra como una guía clara y práctica que explica cómo funciona el sector, el papel del editor y las reglas no escritas de este ámbito profesional. Entre las cuestiones que trata figuran: cómo presentar una obra literaria como un proyecto comercial viable, cómo atraer la atención y contactar, cómo se negocia, qué opciones de publicación existen y los puntos relevantes de un contrato.

Tres décadas leyendo originales

En la presentación del programa, Rivera recordó que Rosal suma más de 30 años en el mundo de la edición. Después de trabajar en Planeta y en Plaza & Janés, fundó su propia editorial, LibrosLibres, y posteriormente Vozdepapel y BuenasLetras. También destacó que Rosal ha publicado más de 600 títulos, entre ellos notables bestsellers, y ha rechazado algo más de 1.000 manuscritos. El propio Rosal se refirió durante la entrevista a "estos 1.000 manuscritos que he rechazado".

Segalés abrió la conversación con la inteligencia artificial. Rosal reconoció que los editores todavía se están adaptando y que "no es fácil poder aceptar un manuscrito sin tener la seguridad de que haya sido escrito por un humano". Sobre las herramientas para detectarlo, fue claro: "Todavía estamos casi en pañales".

El mito de la editorial caritativa

Rosal explicó que "cada año en España hay en torno a 50.000 escritores que quieren publicar su libro, pero no lo consiguen en una editorial convencional". Según dijo, "eso provoca un gran dolor", y hasta ahora, a su juicio, "en el mercado no había muchas indicaciones de cómo superar esos filtros de la industria editorial". Su intención con el libro, añadió, ha sido "escribir una guía desde la posición del editor".

Desde ese punto de vista, describió cómo se leen los originales que llegan sin haberlos pedido. "Indudablemente leemos para intentar disfrutar de lo que recibimos", señaló. Pero los editores tienen "un tercer ojo" que les indica, además de la calidad literaria, "si ese original tiene capacidad para convertirse en un proyecto […] al que se le pueda aplicar una inversión y al que tenga un retorno".

Rosal habló de un malentendido frecuente entre los autores. Según explicó, "hay como un cierto mito" de que las editoriales "pueden ser como unas ONG caritativas literarias en donde deben publicar prácticamente todo lo que reciban". Recordó que "he recibido a lo largo de estos 30 o 35 años cantidad de cartas, muchísimas, en donde el autor con una dosis de desesperación […] te pide, por favor, que le publiques eso que le ha costado tanto escribir y que le hace tanta ilusión". Su respuesta: "Esto realmente no funciona así".

Admitió que, en cada plan editorial, cabe "alguna licencia para publicar algo que nos interesa […] sabiendo que no va a tener un retorno y que no va a tener una rentabilidad". Lo habitual, sin embargo, es fijarse en los libros que pueden convertirse en un proyecto viable.

Tres o cuatro errores

Rosal explicó por qué el editor apuesta sobre todo por esos libros: las apuestas que fallan se pagan caras. En una editorial pequeña o mediana, el editor "si se equivoca tres o cuatro veces, lleva la editorial a la quiebra". En una grande, añadió, "prácticamente te despiden porque no cumples con […] la cuenta de resultados o con los objetivos que te han pedido". De ahí su diagnóstico: "El editor cada vez más se está convirtiendo en un ser conservador".

"Vamos un poquito a ciegas"

Segalés le preguntó si al abrir un original puede calcular cuántos ejemplares venderá y cuánto dinero ganará o perderá. Rosal reconoció que con los años se desarrolla olfato, pero que el sector "no es una ciencia exacta y, por lo tanto, no hay nadie que pueda asegurarte que lo que has escrito se pueda convertir en un bestseller".

Un buen editor, explicó, "puede ayudarte a mejorar sensiblemente tu manuscrito", pero los resultados son imprevisibles. Contó su propia experiencia con un mismo escritor: "publicamos un libro, tiene éxito, contrato un segundo con el mismo autor y a lo mejor es un gran fracaso". También le ha ocurrido que no funcione un original en el que había invertido en publicidad y promoción, mientras otra obra de un autor desconocido y sin seguidores se convertía en un gran éxito. "Vamos un poquito a ciegas", resumió.

La editorial equivocada

Rosal señaló que, de los manuscritos que ha rechazado, "hay un porcentaje amplio que los he rechazado porque los autores se dirigían a la editorial […] incorrecta". El caso más repetido es el del género. Ha recibido numerosos libros de poesía, pero "yo no publico poesía", explicó; en esos casos, los autores "se están equivocando en el receptor".

El otro error habitual tiene que ver con la línea de cada sello. LibrosLibres, dijo, "tiene una línea liberal conservadora", y aun así él está "cansado de recibir […] manuscritos que son loas a Fidel Castro". Les pasa lo mismo a otros editores que tienen una editorial religiosa y reciben una defensa del ateísmo.

La segunda parte del partido

Rosal comparó el proceso con el fútbol: "el escribir y publicar de alguna manera es como un partido de fútbol". "La primera parte es escribir y sufrir escribiendo, pero la segunda parte hay que dedicarle el mismo tiempo", explicó. Esa segunda parte consiste en conseguir que una editorial convencional publique el libro.

Código editorial reúne para ello "una serie de resortes y pautas". Quien no los ponga en práctica, advirtió Rosal, "seguramente tendrá el 100% de posibilidades de que le rechacen ese original".