Gisèle Pelicot ha decidido llevar ante los tribunales a la editorial Tinbad tras constatar que el sello remitió sin su consentimiento fotografías y vídeos íntimos a distintos medios de comunicación. La maniobra, calificada por la propia afectada como un nuevo atropello, pretendía dar notoriedad al lanzamiento de un polémico ensayo firmado por la psicoanalista Sabine Prokhoris, en el que se intenta poner en duda su condición de agredida y se sugiere una supuesta complicidad en los hechos que conmocionaron al país vecino.

En declaraciones concedidas a la cadena BFMTV, Pelicot aseguró sentirse profundamente consternada ante la explotación comercial de este material: "He luchado para recuperar mi dignidad y mi libertad. No permitiré que nadie me las arrebate". La afectada describió la iniciativa comercial como una nueva forma de violencia y lamentó volver a encontrarse "humillada, expuesta y herida" tras el calvario procesal que ya tuvo que afrontar en sede judicial.

Su representante legal, Christophe Bigot, detalló que formalizará dos procedimientos judiciales independientes. El primero de ellos se fundamentará en la difusión no consentida de imágenes íntimas con propósitos estrictamente publicitarios, mientras que la segunda acción responderá al contenido del texto, que atenta contra el honor de su representada al falsear la realidad de los hechos probados. Según el letrado, la conducta de los editores constituye una quiebra de la legalidad vigente y de los principios éticos elementales.

Pelicot se erigió en un referente indiscutible durante el juicio celebrado por las agresiones sufridas en la localidad de Mazan, en el que su exmarido, Dominique Pelicot, resultó condenado a 20 años de prisión por haberle suministrado fármacos de forma continuada para facilitar que decenas de varones abusaran de ella encontrándose inconsciente. El proceso judicial concluyó con penas de entre tres y quince años de reclusión para otro medio centenar de implicados.

Las maniobras de la campaña publicitaria fueron desveladas inicialmente por el semanario Le Canard Enchaîné, que advirtió de que la obra pretendía presentar a Pelicot bajo el calificativo de exhibicionista para desacreditar la sentencia judicial. El texto aspiraba a ver la luz a finales de noviembre bajo el catálogo de una firma que presume de subversiva, recurriendo para ello a la vulneración flagrante de la intimidad de una víctima en el marco de una agresiva estrategia de mercadotecnia.