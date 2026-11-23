La mejor manera que tengo de contar por qué Antonio Escohotado sigue tan presente en mi memoria se debe a una explicación de carácter ético: la libertad es el criterio más sólido que pueda considerarse a la hora de actuar. Unos tienen en mente el bien, otros la verdad y otros la belleza, pero en el mundo secular bien, belleza y verdad se han desconfigurado; la libertad, por el contrario, sí que puede medirse a nivel particular y a nivel colectivo. Sí que puede saberse cómo de libre es un individuo o una sociedad. Es el concepto más tangible que tenemos a mano.

Este 21 de noviembre se celebraron cinco años de la muerte del filósofo español Antonio Escohotado. Durante la última parte de su vida se convirtió en toda una celebridad de internet gracias a uno de sus hijos, Jorge. Ha sido él quien, a través de La emboscadura —la editorial que ha reeditado casi toda su obra—, hace que podamos seguir estudiándolo. Además, la editorial Espasa ha decidido reeditar diez libros de Escohotado. Sin embargo, desde 2021 hay un hueco considerable entre los intelectuales liberales, por fondo y forma; por estética y sustancia.

El último escarceo de Escohotado con la fama surgió porque una generación de jóvenes se hallaba hambrienta de un provocador que no fuera exclusivamente revolucionario ni exclusivamente intelectual; necesitábamos un rebelde con causa. Era él un héroe sabio, un Ulises en Ítaca dispuesto a narrar una vida antigua; podía hablar de sus conocimientos y, sobre todo, de sus experiencias. Con su bigote de sesentayochista intrépido se enarboló como el esteta que le faltaba al mundo liberal y combatía a quienes han usado el miedo tanto para coaccionar a los exploradores del mundo exterior como los que desean enfrentarse a los misterios de las esferas interiores.

Por una parte, era uno de los desencantados del mayo de 1968, como Gabriel Albiac, que vio que la utopía anarco-comunista era incompatible con la realidad y, en última instancia, exigía el pago en sangre para acometer sus planes, además de la pobreza que está condenada a producir. Si en los 90 transitaba los platós de televisión para demostrar que la lucha contra las drogas fue una estupidez cuya derrota es inevitable, en la década de 2010 resucitó su firma con la monumental trilogía de Los enemigos del comercio. Del mismo modo que sabía mantener la compostura y la elegancia para hablar con Amarna Miller, el Niño de Elche o la versión más woke de Ernesto Castro, sabía envalentonarse y espetarle a la audiencia que "las personas de honor tenemos que comprar unos buenos rifles de asalto, presentarnos en la cárcel y asediar la prisión" para liberar a Ross Ulbricht, creador de Silk Road.

Escohotado fue el maestro de unos jóvenes que tratamos de entender que la libertad debía enfrentarse por igual contra el conservadurismo estéril y contra el socialismo autoritario. Con su habitual cigarrillo por delante también enseñó que quienquiera que aspire a saber algo de verdad estaba en la obligación de dejarse arrasar por "los manantiales del espíritu". Planteaba algo que resultaba subversivo entonces y lo sigue siendo hoy, la misión socrática de descubrir quién es uno mismo y acercarse al mundo desprejuiciadamente, principalmente a través de la experiencia. Insistía en que "la primera mano es la única mano". Y en eso era profundamente antiaristocrático, pues le concedía al individuo aquello de la primera línea de la Metafísica de Aristóteles: "Todos los hombres desean saber por naturaleza". Si le hiciésemos caso, valdrían las palabras de Manuel Alcántara cuando recordaba que en el documento de identidad "tendría que aparecer siempre la palabra estudiante".

¿Qué queda de aquellas obras que le valieron convertirse en tal fenómeno?

La historia moral de la propiedad

La obra que, según sus palabras, le permitió morirse con la conciencia tranquila fueron los tres volúmenes que componen Los enemigos del comercio. En Libertad Digital, además, se subrayó la importancia de la trilogía en una larga y fantástica conversación entre Federico Jiménez Losantos y el propio Antonio Escohotado, así como el interesantísimo tour por su biblioteca en dos entregas a cargo de Nuria Richart. Fernando Sánchez-Dragó dijo en repetidas ocasiones que semejante trabajo merecía un Nobel de Literatura. La obra puede resumirse como la dialéctica entre seguridad y libertad en la historia de Occidente. Hay que reconocer que las duplas polares, como lo apolíneo y lo dionisíaco en Nietzsche, esconden algo de trampa, pero en el caso de Escohotado resultaba coherente su división entre las sociedades comerciales y las clericales-militares.

Con esos dos términos trazaba un dibujo que comenzaba antes del apogeo de Grecia y concluía en la sociedad contemporánea. Analizaba con detalle qué había pasado aquí y allá para que la economía se desarrollase o contrajese y cómo los pensadores habían abominado o comprendido lo que significaba la apertura de espíritu que, en sus términos, valdría decir progreso —o evolución—. Lo impresionante de estas más de 3.000 páginas es la unión de las historias de la filosofía, de la economía y de la sociología, con un estilo que juega con una expresividad incomparable combinada con la profundidad de datos enciclopédicos. Solía decir que su aproximación se basaba en los fractales, con "zooms a lo concreto" acompañados de "barridos generales".

En esta trilogía asistimos a la desmitificación de Esparta, de Marx, de Lenin, de la Revolución francesa, de Victor Hugo o de Roma. Al mismo tiempo, considera a los empresarios, pensadores y sociedades cuyos inventos han generado algún tipo de prosperidad: David Hume, Robert Owen, Alfred Marshall, la sociedad ateniense, la invención del papel moneda o Alexandre Kojève. Pasearse por los índices analíticos estimula e impone a partes iguales. Quizá un buen resumen se encuentre en el prólogo del tercer volumen y sea mejor dejarle hablar a él:

"Entre las sorpresas estuvo poder contextualizar el nacimiento del arquetipo mesiánico; comprobar que el cristianismo no se opuso a la esclavitud ni a su transformación en servidumbre; que la alta Edad Media practicó consciente e incompatiblemente el ideal antimercantil; que las revoluciones igualitarias surgieron en épocas de prosperidad relativa, no de miseria; que hubo numerosos y ejemplares experimentos comunistas en Estados Unidos; que el socialismo siempre fue democrático y cambiante, en contraste con el invariable y elitista del comunismo; que el retrato de la industrialización hecho por la literatura romántica no es fidedigno; que la jornada inglesa de ocho horas fue una iniciativa espontánea de empresarios; que la plusvalía no es una magnitud precisa…".

La cantidad de nombres, datos, reflexiones y razonamientos le otorgan esa envergadura universal comparable con los grandes historiadores del siglo XIX.

Sobre el leninismo, Escohotado dijo algo que acaba resultando una gran lección para entender la psicología de todos aquellos que se abonan al ideal comunista: "La palabra libertad les importa tanto como la palabra sumidero". Y pudo demostrarlo con su obra, ya que es una palabra cuya exigencia suele acabar desmontando a quienes la usan como reclamo político. Dicho de otro modo: el lado más sorprendente de su lucha por la libertad venía de defender lo que le reclama de obligación.

"De la piel para dentro mando yo"

El aspecto más olvidado del pensamiento de Escohotado fue el que le llevó en los 90 a la fama. Su postura a propósito de la psicofarmacología o, en términos seculares, las drogas, ha perdido fuelle porque es un debate demasiado polémico para que pueda asumirlo la clase política. Con la Historia general de las drogas hay un silencio incómodo. Hay que puntualizar diversos aspectos. El primero es que en términos jurídicos no es equivalente la legalización a la despenalización. También, la exigencia que debe tener todo adulto a la hora de ejercer ciertas actividades que, como subrayaba, exigen elegancia. Y, por último, dentro de la psicofarmacología hay jerarquías. Si bien insistía en que no se pueden juzgar a priori, es evidente, tanto en Historia general de las drogas como en Aprendiendo de las drogas, cuáles sirven para qué fines y cuáles son sus riesgos.

Los riesgos del explorador en tierras lejanas, expuesto a morir de enfermedad, inanición, ventisca o ataque de aborígenes no son distintos a los peligros de quien, con el mismo afán, quiere "llegar a los límites de su soma".

Erigirse como un soberano de sí mismo remite a la perspectiva de Ernst Jünger en La emboscadura —un pequeño ensayo lleno de valentía—. Gracias a la configuración del arquetipo de la persona singular, o emboscado, reivindica al hombre que se convierte "en antagonista de Leviatán". Hacia fuera o hacia dentro, ambos han perseverado alcanzar la más elevada forma de hedonismo, que es gozar de la propia libertad. "El auténtico problema está en que una gran mayoría no quiere la libertad y aun le tiene miedo. Para llegar a ser libre hay que ser libre, pues la libertad es existencia y es el placer, sentido como destino, de hacerla realidad", escribe Jünger.

Esferas privadas y filosofía pura

Su lado más humano se encuentra en la isla de Ibiza, donde "los tambores del exilio despiertan a las fronteras de lo eterno". Los textos de Mi Ibiza privada recomponen la historia polémica, las aventuras de juventud y la iniciación en los misterios eleusinos de nuestra era. Es, probablemente, el mejor texto para acercarse a la figura personal de Escohotado, junto con el diario Sesenta semanas en el trópico que alberga el germen de Los enemigos del comercio. De aquel viaje al sudeste asiático le dijo a Sánchez-Dragó que "un pueblo no es rico por el oro o el petróleo, sino por la educación". Una vez más, resurge el aspecto ético.

Más allá de lo anecdótico, en Mi Ibiza privada encontramos la génesis de la que es su obra más enigmática y compleja, Realidad y substancia.

Aquí puede concluir este artículo con el que se rememora a Escohotado, pero es necesario escribir unas líneas sobre la que fue su "obra más considerable" y que es, a la vez, la más ardua y exigente. Realidad y sustancia es un tratado de metafísica que trata de combinar a Hegel y a Aristóteles para repasar los conceptos fundamentales de la historia de la filosofía. Una explicación primaria puede encontrarse aquí. De forma general, no sería del todo erróneo apuntar que se trata de la arquitectura dinámica cuya demostración en la historia se encuentra en Los enemigos del comercio. A través de los grandes conceptos de la metafísica —ser, nada, sustancia, razón, materia, forma…—, plantea una historia sobre su evolución, casi en clave y de forma circular; desde la filosofía contemporánea a la antigua, regresando, otra vez, al punto de partida con la mirada renovada.

Outsider y rebelde, la lección primordial que nos deja Escohotado supera los pormenores sobre política, economía, filosofía o historia, y se convierte en un recuerdo de la noble soledad a la que los individuos están arrojados; es decir, al colectivismo hay que mirarlo en toda circunstancia con sospecha, pues su poder recela siempre de aquellos que deciden cultivar un criterio propio. Esta definición podría ajustársele: "El bohemio no rechaza el dinero, aunque sí su exhibición o atesoramiento, y está en las antípodas del prosélito al asumir la libertad individual como punto de partida y llegada, componiendo una actitud que sería altiva si no viniese acompañada de una austeridad elegida por gusto y una duda metódica sobre las propias certezas que desconcierta singularmente a los adeptos a la idea fija". Para convencer tuvo que provocar.