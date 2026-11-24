Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han hablado sobre El libro de los motes, que ya ha alcanzado su segunda edición antes de salir a la venta, pues llega a las librerías el 25 de noviembre. Amorós ha recordado la composición musical de Luis de Milán, titulada también Libro de motes. Asimismo, en Libertad Digital puede leerse un anticipo.

Amorós ha comentado que, habitualmente, las obras de Federico Jiménez Losantos son de análisis y de política. "Aquí entramos en el terreno del humor, un tema insólito en él y en la literatura española", ha señalado. Ha explicado que "el humor es una válvula de escape en los momentos difíciles".

"Hay dos partes: un prólogo y una lista de motes ordenada por orden alfabético de los apellidos. El prólogo es un estudio histórico y erudito de fronteras difusas, pues un mote no es un insulto ni un apodo. Es algo individualizado", ha explicado Amorós. Ha calificado la obra "como el último reducto del ingenio". Ha subrayado que "exagera, pero exagera rasgos verbales", algo que, según Amorós, también ha hecho Valle-Inclán.

Amorós ha argumentado que "un mote tiene éxito si se acepta en seguida y permanece, algo que es un misterio". Ejemplos de ello pueden ser Pepe botella o el rey felón. En el primer caso, para designar al hermano de Napoleón Bonaparte y el segundo, a Fernando VII.

"Hay un momento glorioso, una cumbre literaria, que es la pelea entre Quevedo y Góngora". Y es que el caso de los dos grandes poetas del barroco español era "lograr una lengua castellana comparable a la latina". En el caso del siglo XX, encontramos "a Joyce". Por su parte, Jiménez Losantos ha afirmado que hay "un antes y Quevedo, porque después no se ha mejorado". Amorós ha reiterado el trabajo profundo del estudio que hace de prólogo a la obra.

En cuanto a la lista de motes propiamente dicha, Amorós ha contado quiénes son los individuos que más motes han recibido. "El que más se cita, Pedro Sánchez, tiene 34 motes; Pablo Iglesias, 19; Yolanda Díaz, 16; Rodríguez Zapatero, 15; y Rajoy, 14", ha dicho. También ha explicado que "el ideal del mote para mí es que sea una sola palabra; por ejemplo, Tigrekán, para Felipe González; Pablenín, para Pablo Iglesias; Cromañón, para Gabilondo; Campechano, para el rey Juan Carlos I; y otros como Ambiciones, Bellotari o Farruquita". "Me ha llamado la atención que basta pronunciar de una especial manera el nombre propio" para conseguir el efecto del mote, como con Aagesen y Oughourlian. Asimismo, ha recordado los juegos "musicales y fonéticos". El efecto de los motes también se debe "a la rima", como El Gallo Margallo. "O alargar el nombre, como Angelines, El separatilla" así como "acortarlo o alterarlo".

Tal y como ha explicado Amorós, "la conclusión es que la cultura, el ingenio lingüístico se tiene o no se tiene". Por último, ha rescatado un soneto quevedesco que termina con estos versos: "Satiriza al soberbio repelente / y al avaro cuya alma es alcancía / aumenta los achaques con tu lente / deja que el buen humor sea tu guía / moteja bien, y ríase la gente".