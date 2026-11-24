Federico Jiménez Losantos ha pasado este martes por los micrófonos de En casa de Herrero, en esRadio, con motivo de la publicación de El libro de los motes, una obra en la que el periodista no sólo recopila algunos de los sobrenombres que ha popularizado a lo largo de su trayectoria radiofónica, sino que también profundiza en la tradición histórica y literaria de esta manifestación del ingenio español.

Durante su conversación con Luis Herrero, el director de Es la mañana de Federico ha confesado que llevaba años recibiendo peticiones para escribir un libro de estas características, aunque nunca se había decidido a hacerlo. "Yo creo que el mote es una cosa instantánea en la radio y no sabía yo cómo iba a quedar eso en libro", ha explicado.

Sin embargo, el hecho de que comenzaran a atribuirle motes que nunca había pronunciado, unido a que él mismo empezaba a olvidar algunos de los que había acuñado, terminó por convencerle de la necesidad de dejar constancia de ellos. "Me puse a hacer un libro de los motes en serio y hacer la historia del mote junto con la selección de motes", ha señalado.

Jiménez Losantos ha reconocido que comenzó a recurrir de manera sistemática a este recurso humorístico durante su etapa al frente de La Linterna. Fue entonces cuando algunos de sus motes, como "Maricomplejines" o "el Faraón", comenzaron a calar entre los oyentes.

La diferencia entre el mote y el insulto

Uno de los aspectos en los que más ha incidido el presidente de Libertad Digital durante la entrevista ha sido en la necesidad de distinguir entre el insulto y el mote. Para Jiménez Losantos, este último constituye una expresión del ingenio popular que permite al ciudadano rebelarse contra quienes ostentan el poder.

"El mote es una reacción del pueblo ante el poderoso", ha explicado el periodista, que ha definido este recurso como "un golpe de ingenio popular para vengarse del poderoso".

Para ilustrar esa diferencia, Jiménez Losantos ha recurrido a uno de los protagonistas de la actualidad política, el exministro Óscar Puente, al que ha dedicado motes como "el simio del Pisuerga". La clave, según ha explicado, reside en la capacidad de individualizar al destinatario mediante el ingenio.

"El mote siempre es personal, siempre es individual. El mote no puede ser un insulto porque entonces no es mote", ha defendido. En este sentido, ha lamentado que algunos jueces no sepan apreciar esa distinción y ha resumido los dos requisitos fundamentales que debe reunir: "El mote tiene que ser ingenioso y personalizado".

Además, ha advertido de que no se trata de un ejercicio que pueda realizarse por encargo. Como anécdota, ha recordado que una joven llegó a pedirle que le pusiera un mote, algo a lo que se negó. "Eso tiene que salir espontáneo. Esa es la cuestión", ha sentenciado.

De Quevedo a Alfonso Guerra

Lejos de limitarse a la actualidad política, El libro de los motes reivindica una tradición que se remonta siglos atrás. Jiménez Losantos ha dedicado parte del prólogo a analizar la importancia del ingenio popular en la literatura española, deteniéndose especialmente en las disputas literarias que protagonizaron Francisco de Quevedo y Luis de Góngora durante el Siglo de Oro.

En cuanto a la historia política más reciente, el periodista ha destacado la habilidad de Alfonso Guerra para bautizar a sus adversarios. Entre los motes que ha elogiado figuran el de "víbora con cataratas", que el socialista dedicó a Enrique Tierno Galván, o el de "marmolillo de calle peatonal", con el que se refería a Leopoldo Calvo-Sotelo.

El propio Jiménez Losantos tampoco ha escapado a esta tradición. Durante la entrevista ha recordado que fue Felipe González quien le bautizó como "Federico Jiménez de los Demonios", después de que el periodista comenzara a referirse al expresidente del Gobierno como "Tigre".

Los motes favoritos de Federico

Preguntado por Luis Herrero acerca de cuál de sus creaciones guarda con especial cariño, Jiménez Losantos ha destacado el de "Baby Macbeth", con el que bautizó a Soraya Sáenz de Santamaría en alusión a Lady Macbeth, uno de los personajes de William Shakespeare.

No obstante, el periodista ha advertido de que la supervivencia de los motes depende en buena medida de que las nuevas generaciones sean capaces de comprender las referencias culturales que esconden. Ese ha sido uno de los motivos por los que ha decidido acompañar muchos de ellos de una explicación en el libro.

Jiménez Losantos también ha elogiado el ingenio de otros periodistas, como Carmen Rigalt, que bautizó a Jesús Gil como "Moby Gil", en referencia a la célebre novela de Herman Melville.

Una cultura en vías de desaparición

El periodista ha lamentado que el auge de las nuevas tecnologías y el predominio de la imagen en detrimento de la palabra puedan acabar por arrinconar esta tradición. Una circunstancia que le lleva a considerar que su obra podría ser el primer y último libro de estas características.

"El mote pertenece a la época de la palabra", ha reivindicado Jiménez Losantos, recordando un tiempo en el que ésta constituía un arma, una herramienta y una forma de entretenimiento.

La obra, entretanto, ha despertado un notable interés antes incluso de su lanzamiento. Según ha explicado el propio periodista durante la entrevista, el libro ha alcanzado su segunda edición antes de salir oficialmente a la venta y llegó a ser el más solicitado de Amazon durante la preventa. "A mí eso nunca me ha pasado", ha confesado.

La predicción electoral de Federico

Jiménez Losantos también ha abordado durante la entrevista la campaña electoral y ha situado en 190 escaños la suma de PP y Vox en su previsión, una estimación que ha calificado de prudente, sin descartar una sorpresa de última hora.

El periodista considera que el último debate ha reforzado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y ha frenado el crecimiento electoral de la formación de Santiago Abascal. "Ahí se ha detenido la subida de Vox y ha habido un reflujo que a última hora se puede acentuar o no", ha explicado.

Asimismo, el director de Es la mañana de Federico ha elogiado el papel que están desempeñando Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso y Ester Muñoz durante la campaña electoral.

Volviendo al asunto que ha motivado su visita a En casa de Herrero, Jiménez Losantos también ha desvelado el último mote que ha acuñado para referirse a Pedro Sánchez: "Satanchez". El periodista ha justificado este nuevo sobrenombre con una escueta explicación: porque es "malo, malo".