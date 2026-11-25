Juan Pacheco, marqués de Villena, fue el hombre que durante dos décadas gobernó Castilla sin sentarse jamás en el trono. Es una afirmación del escritor Fernando Nadal que, tras explorar la figura de Álvaro de Luna en La daga del rey, rescata ahora al discípulo que superó al maestro en El traidor (Edhasa), una novela que indaga en las cloacas del poder bajomedieval y en la psicología de un hombre tan brillante como solitario, que pagó su discreción con el olvido.

"Juan Pacheco es uno de esos personajes que, pese a haber condicionado decisivamente la historia de Castilla, ha quedado relegado a un segundo plano. Me interesaba descubrir quién había detrás del hombre que hizo y deshizo reyes, que sostuvo y derribó gobiernos y que llegó a ejercer más poder que el propio monarca", explica el autor sobre el origen de este proyecto. Nadal se vio atraído por un personaje que empezó como simple paje y terminó construyendo uno de los mayores patrimonios políticos y territoriales de su tiempo. "Cuando entendí eso, supe que estaba ante un personaje que trascendía completamente el siglo XV", asegura Nadal.

El arquitecto del caos

Para Nadal, el secreto del ascenso de Pacheco residió en una táctica tan perversa como eficaz: "sembrar el caos para volverse indispensable". El novelista lo compara con "un médico que inocula en secreto el veneno mientras se presenta como el único que tiene la cura".

"Pacheco entendió algo que sigue teniendo una enorme vigencia: quien es capaz de provocar una crisis y, al mismo tiempo, ofrecerse como la persona que puede resolverla adquiere una posición de poder extraordinaria", explica el escritor a Libertad Digital. "Muchas veces lo creaba, lo alimentaba y lo administraba en función de sus intereses. Mientras los demás trataban de reaccionar ante los acontecimientos, él procuraba decidir cuáles debían ser esos acontecimientos", indica el escritor.

Más que un adelantado a su tiempo, el autor lo define como "un extraordinario conocedor de la naturaleza humana, lo que le permitió ser un gran manipulador de lo que hoy llamamos relato". En aquel tiempo, el rumor era un arma de destrucción masiva: "Bastaba con poner en circulación una sospecha, cuestionar la legitimidad de un adversario o sembrar dudas sobre sus intenciones para debilitar su posición". Una mecánica que hoy encuentra su eco: "En el siglo XV los rumores viajaban de corte en corte, de palacio en palacio y de boca en boca. Hoy pueden llegar a millones de personas en cuestión de minutos. Pero el mecanismo psicológico es el mismo: no siempre es necesario demostrar que algo es cierto; a veces basta con conseguir que los demás empiecen a dudar".

La lección aprendida de Álvaro de Luna

Fernando Nadal

Pacheco observó en primera fila el auge y la caída de su mentor, Álvaro de Luna, y tomó buena nota de sus errores. Mientras Luna fue siempre leal a Juan II y se ganó demasiados enemigos hasta quedarse solo al perder el favor real, su discípulo diseñó una red mucho más sofisticada. "Procuró no enfrentarse a todos al mismo tiempo, cultivó alianzas incluso con quienes podían ser sus adversarios y evitó depender exclusivamente de la voluntad del monarca", detalla Nadal.

Ahí radicó su gran golpe maestro: "Mientras Luna necesitaba conservar el favor del rey, Pacheco aprendió a hacer que el rey lo necesitara a él". De este modo, el vínculo entre Enrique IV y su valido superó la simple dinámica entre un rey débil y un consejero astuto, una visión que Nadal considera "demasiado cómoda". "Entre ambos existía una mezcla de dependencia, fascinación, complicidad y desconfianza", apunta el escritor, subrayando que existía "una relación de dependencia mutua, aunque profundamente desigual". "Quizá lo más interesante es que Pacheco supo convertir esa dependencia en su principal instrumento de poder", señala Fernando Nadal.

Una de las revelaciones que más sorprendió al autor durante su investigación fue comprobar que Pacheco "nunca aspiró a ocupar el trono". "Descubrió que era más seguro gobernar al rey que tratar de ser el rey", afirma el autor. El marqués comprendió que la corona convierte a quien la lleva en el blanco de todas las flechas, mientras que el poder en la sombra permite decidirlo todo sin asumir los mismos riesgos ni responsabilidades visibles: "Quiso dirigir la obra sin subir nunca al escenario. Y lo consiguió".

En el lado equivocado de la historia

Si el nombre de Juan Pacheco ha llegado hasta nuestros días asociado a un traidor o directamente borrado, se debe en gran medida a que apostó por el bando perdedor en la guerra sucesoria. Al apoyar a Juana frente a Isabel, quedó marcado tras la victoria de los Reyes Católicos.

"Los Reyes Católicos necesitaban construir un relato de legitimidad y, en ese relato, Pacheco encajaba perfectamente como uno de los grandes antagonistas. Se convirtió en el símbolo de una nobleza que había que someter", explica Nadal, quien recuerda que "la historia suele ser bastante más generosa con los vencedores que con quienes apostaron por el bando equivocado".

Aun así, el autor rechaza etiquetar a Pacheco como héroe o villano: "Los villanos puros y los héroes puros son cómodos porque nos permiten juzgar sin pensar. Pacheco no nos da esa comodidad". En El traidor, la ficción entra precisamente allí donde los documentos guardan silencio, como en el arranque de la obra, con un Pacheco enfermo y moribundo rumbo a Trujillo.

El precio de la ambición absoluta

Pese a su brillantez política, el talón de Aquiles del marqués de Villena fue "su incapacidad para distinguir entre el poder y la felicidad", que le hizo terminar atrapado en una soledad absoluta.

"El hombre que convirtió la necesidad ajena en su principal fuente de poder no pretendía ser amado. No pretendía ser admirado. Ni siquiera pretendía ser leal. Pretendía ser necesario", sentencia Nadal. "Fue el hombre más inteligente de su tiempo que nunca entendió lo único que importaba, que el poder es un medio, no un fin". Como concluye el autor sobre el alma de su novela, "en el fondo, El traidor es la historia de un hombre que logró todo aquello que deseaba y aun así terminó preguntándose si había merecido la pena".