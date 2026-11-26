El éxito de El libro de los motes (Espasa), de Federico Jiménez Losantos, continúa creciendo. La obra alcanza ya su tercera edición, tan solo un día después de ponerse a la venta. Su lanzamiento despertó un gran interés entre los lectores incluso antes de su llegada a las librerías, cuando consiguió situarse en el primer puesto de la lista de preventa de Amazon y alcanzar su segunda edición antes de salir oficialmente al mercado.

Publicado por Espasa, el libro recoge algunos de los motes más célebres que el periodista ha popularizado a lo largo de su trayectoria radiofónica, pero va mucho más allá de una simple recopilación de ocurrencias. A través de un prólogo histórico y literario, Federico reivindica una de las manifestaciones más características del ingenio popular español.

El propio autor explicó durante su intervención en En Casa de Herrero que llevaba años recibiendo peticiones para escribir un libro de estas características, aunque tenía dudas sobre cómo trasladar al papel un recurso que, en su opinión, funciona especialmente bien en la radio. "Yo creo que el mote es una cosa instantánea en la radio y no sabía yo cómo iba a quedar eso en libro", reconoció.

El hecho de que él mismo comenzara a olvidar algunas de sus creaciones le impulsó a escribir este libro. Decidió abordar el proyecto en profundidad y acompañar la selección de motes con un estudio sobre su historia y significado.

Ingenio popular

Federico explica en este ensayo la diferencia entre el mote y el insulto. Para el conductor de Es la Mañana, el sobrenombre ingenioso constituye una reacción popular frente a quienes ostentan el poder y permite ridiculizar sus rasgos más reconocibles mediante el lenguaje. "El mote es una reacción del pueblo ante el poderoso", explicó durante su conversación con Luis Herrero.

El periodista insiste en que un mote debe ser personal, individualizado e ingenioso: "El mote no puede ser un insulto porque entonces no es mote".

También ha subrayado que no se puede fabricar por encargo, puesto que su eficacia depende precisamente de la espontaneidad. Una ocurrencia debe surgir de manera natural y encontrar su momento para que pueda ser aceptada y perdurar entre quienes la utilizan.

De Quevedo y Góngora a Alfonso Guerra

El libro dedica buena parte de su prólogo a recorrer la tradición histórica y literaria del mote en España. Federico sitúa uno de sus momentos culminantes en las disputas entre Francisco de Quevedo y Luis de Góngora durante el Siglo de Oro, una rivalidad en la que el ingenio verbal y la capacidad satírica alcanzaron algunas de sus expresiones más brillantes.

El autor considera que Quevedo marca un antes y un después en esta tradición: "Hay un antes y Quevedo, porque después no se ha mejorado".

El recorrido llega también hasta la historia política contemporánea, en la que Alfonso Guerra ocupa un lugar destacado por su habilidad para bautizar a sus adversarios. Entre los ejemplos figuran "víbora con cataratas", dedicado a Enrique Tierno Galván, y "marmolillo de calle peatonal", con el que se refería a Leopoldo Calvo-Sotelo.

Durante la presentación de la obra junto a Andrés Amorós, el escritor y crítico literario destacó precisamente el valor de este recorrido cultural. "Aquí entramos en el terreno del humor, un tema insólito en él y en la literatura española", comentó, antes de definir el libro como "el último reducto del ingenio".

Amorós también recordó que la tradición de los motes ha dejado ejemplos históricos tan conocidos como Pepe Botella, referido a José Bonaparte, o el Rey Felón, sobrenombre de Fernando VII.

Pedro Sánchez, el político con más motes

La actualidad política española constituye uno de los principales escenarios de la recopilación. Pedro Sánchez es la figura que acumula más sobrenombres. Le siguen Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Entre los motes más reconocibles de Jiménez Losantos figuran "Tigrekán" para Felipe González; "Pablenín" para Pablo Iglesias; o "Baby Macbeth" para Soraya Sáenz de Santamaría.

Precisamente, el periodista ha reconocido que comenzó a utilizar los motes de manera sistemática durante su etapa al frente de La Linterna, cuando algunas de sus ocurrencias empezaron a popularizarse entre los oyentes. El propio Felipe González le puso el sobrenombre de "Federico Jiménez de los Demonios", después de que él comenzara a referirse al expresidente como "Tigre".

Un homenaje a la palabra

Jiménez Losantos considera que esta tradición atraviesa un momento delicado. El predominio de las pantallas y de la imagen frente a la palabra amenaza, a su juicio, con relegar una forma de humor que durante siglos ha ocupado un lugar destacado en la cultura española. "El mote pertenece a la época de la palabra", reivindica el autor, que ve en esta obra una manera de preservar una tradición en la que el lenguaje era, al mismo tiempo, herramienta, arma y entretenimiento.

La tercera edición de El libro de los motes confirma así la buena acogida de una propuesta que combina actualidad política, historia literaria y humor.