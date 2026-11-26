Seis años han pasado desde que Mónica Carrillo publicó La vida desnuda, novela con la que ganó el Premio Azorín. La periodista regresa con El día menos pensado (Planeta), una historia que sigue a Lucía, una escritora que atraviesa un bloqueo emocional y creativo tras una ruptura amorosa. "Lo mío no ha sido un parón premeditado. En este tiempo ha pasado la vida", explica a Libertad Digital.

"Con esta novela, me quise plantear qué pasaría si, más allá del bloqueo emocional que sufre la protagonista, se le trasladase al plano profesional y tuviera un bloqueo creativo. ¿Qué pasaría si esto me sucediera a mí? ¡Qué angustias tienes que atravesar! Afortunadamente, a mí no me ha pasado", señala, distanciándose de las similitudes con el personaje.

Para la periodista, al frente junto a Matías Prats del informativo de fin de semana de Antena 3, "escribir es vivir varias vidas en la tuya". Defiende que la escritura forma parte de ella y se adapta a sus momentos vitales: "El año pasado tuve de repente esa pulsión y me puse a escribir. No me siento hasta que no tengo algo que contar".

"No suelo hablar de mis historias en las novelas porque precisamente hablo de ficción para evadirme"

Se trata de una novela aparentemente ligera —apenas 224 páginas—, pero que concentra temas universales. "No quería solo centrarme en lo que es una ruptura o un duelo, sino en que Lucía siente que no se reconoce. Echa la vista atrás y ve todas las cosas que ha dejado ir por una relación", adelanta la autora. "El viaje que emprende no solamente es de reconstrucción después de un duelo, que en este caso es amoroso, sino que es también de reconstrucción para volver a encontrarse consigo misma y recuperarse".

Una relación que no funciona

La relación que se presentaba idílica no lo es tanto y pequeñas grietas acaban por crear un abismo. "Lucía se da cuenta de que ha cedido en algunas cuestiones sin haberse dado cuenta. ¿Por qué dejé de correr? Porque me amoldé a Adrián. ¿Por qué he dejado de ser yo?", dice Carrillo.

Ese Adrián es un actor con el que mantiene una inesperada lucha de egos, un asunto que, en el mundo en el que se mueve Carrillo, resulta aún más marcado. "No suelo hablar de mis historias en las novelas porque precisamente hablo de ficción para evadirme un poco de la realidad, pero sí que obviamente en mi profesión hay mucho ego y hay mucha vanidad", admite.

"Obviamente, en profesiones en las que hay mayor exposición pública sí que puede haber mayor riesgo porque hay más halago. También hay necesidad de validación externa muchas veces, con lo cual se complica un poquito más, pero creo que es un problema de nuestra sociedad. Nos movemos en una hoguera de las vanidades", añade la autora.

Redes sociales

Uno de los ejes contemporáneos de la historia es la relación con las redes sociales tras una ruptura. La escritora define ese impulso como "una manera de querer mirar sin ser visto, de saber qué hace el otro aunque eso no nos haga bien". Aunque la protagonista es consciente de lo que ocurre, cae en ello: "Hay ocasiones en las que es inevitable y va hacia la luz aunque le queme".

Carrillo compara esa dinámica con una adicción y advierte sobre la brecha entre lo que se muestra y lo que ocurre: "La realidad virtual tiene una parte de fantasía en la que uno muestra lo que quiere mostrar, con lo cual el otro está percibiendo solo esa parte y creo que ahí todo se emponzoña aún más".

Amistad entre mujeres

La protagonista encuentra refugio en Formentera, una isla en la que entablará amistad con una mujer que aparece en su vida por casualidad: "En la vida vamos encontrando lo que necesitamos. Eso pasa en el amor y pasa también en las amistades, y seguramente es porque estamos abiertos a eso. Clara es el reflejo de lo que Lucía necesita, un acompañamiento, una vuelta a una rutina, alguien que no la juzga, que no intenta salvarla, alguien que ha superado un episodio que es aún más complejo que el que ella está viviendo".

En el plano formal, Carrillo explica que se plantea cada novela como un reto literario. En esta ocasión, destaca que es la primera vez que escribe con un narrador omnisciente. En cuanto a los escenarios, la autora señala que ha recurrido a lugares que conoce y siente suyos, como Formentera —que define como "bastante refugio" para ella— y México, donde menciona la costa de Oaxaca o Ciudad de México: "En eso sí que está mi prisma y mi manera de percibir, con lo cual he podido contarlo con conocimiento de causa".

Entre informativos y literatura

Nacida en Elche, Mónica Carrillo compagina la literatura con su trabajo en los informativos diarios. Sobre esa dualidad, explica que en su labor periodística debe contar la actualidad "de la manera más honesta, con cierto sesgo, porque siempre hay un sesgo en el momento en que un ser humano cuenta algo, pero de una manera honesta y lo más aséptica posible". En cambio, en la ficción encuentra otro espacio: "No hay más límite que el que yo me quiera imponer y yo me dejo, me dejo, porque es la oportunidad de ser completamente libre".

En su faceta literaria, ha publicado La luz de Candela (2014), a la que siguieron Olvidé decirte quiero (2016), recopilaciones de microcuentos como El tiempo. Todo. Locura y El viento nos llevará, y La vida desnuda (Premio Azorín 2020).