Federico Jiménez Losantos ha presentado con Carlos Cuesta El libro de los motes, que ya cuenta con tres ediciones. La obra reúne y explica los apodos que ha puesto a la clase política, y ha defendido el mote como una tradición española con siglos de historia: un arma popular para "bajar los humos" a los poderosos. Además, en Libertad Digital hemos publicado un anticipo.

En La Noche de Cuesta, Jiménez Losantos ha distinguido el mote del insulto. "El insulto va de lo general a lo particular, mientras que el mote es siempre personal y particular", ha explicado, y ha puesto como ejemplo "Óscargután", pensado solo para Óscar Puente. La función básica del mote es que la gente corriente se vengue de la prepotencia de quien tiene mucho poder o presume demasiado de él. "Es como el carnaval, pero permanente", ha resumido.

Jiménez Losantos ha repasado en el prólogo, que le costó un mes de trabajo y ocupa unas cincuenta páginas, la historia del mote en la cultura española. Tal y como ha explicado, el mote fue popular y anónimo desde siempre, hasta que las cortes dejaron de ser itinerantes. Entonces dejó de estar bien visto en palacio y la sátira pasó a los poetas. Ahí se sitúa el apogeo de la enemistad entre Góngora y Quevedo, que ha descrito como un punto sin superior: "En el español y en el mote hay un antes de Quevedo y Quevedo, pero no hay después".

Ha recordado también que Cervantes ha subrayado el título completo de su obra magna: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Así, ha subrayado que el español sigue siendo ingenioso, y los memes de hoy son "una manera de sobrellevar lo que nos está pasando".

Asimismo, ha explicado que Pedro Sánchez acumula 43 motes en el libro y Pablo Iglesias, 23, porque son quienes más han presumido de poder. Entre los de Sánchez ha citado "Satánchez", "Doctor Kun Fraude", "El Galgo de Paiporta", "Susancheidad", "El Fangoso", "El Feixidente", "El Trolas" y "Chulo Playa".

Ha relatado el origen de algunos. "Pablenín" nació por casualidad: había escrito en un texto "Pável Lenín" en ruso macarrónico y el corrector del procesador de textos lo cambió. "Marqués de Galapagar" surgió a partir de "Villatinaja", por la gran tinaja junto a la piscina del chalé. Con Yolanda Díaz ha recordado "Yoli Tenacillas", así como "Trapiños" y el "Tucán de Fene", además de "Barbie".

Entre los motes de la derecha ha mencionado "las niñas asesinas", aplicado a Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Ha añadido que, en general, "la izquierda lo lleva mal y la derecha lo lleva mejor", y ha comentado que Mariano Rajoy, sin embargo, no lo tomaba con humor. También ha citado "Marichusma" para María Jesús Montero y "Begoña Airlines" para Begoña Gómez.

El mote como reconocimiento

Sobre quienes reciben el mote, ha dicho que hay quien lo pide, pues funciona como una etiqueta de popularidad. Ha contado que una joven autora le pidió que le pusiera uno porque, en el mundo de los influencers, "un mote es como un sello de calidad". Ha añadido que, en privado, algunos miembros del Gobierno usan sus apodos, y que a Yolanda Díaz la llaman "Fasionaria" en conversaciones internas.

A propósito de los comicios, ha dicho que el libro tiene una ventaja: "Si la cosa sale mal, por lo menos mantendremos la sonrisa; si sale bien, será de carcajada". También ha manifestado: "Yo creo que va a ganar el bien, pero si gana el mal, estamos preparados". Ha añadido que está "preparado para la resistencia" porque conoció el antifranquismo y "peor no puede ser".