Muere el DJ sueco Avicii

El DJ sueco Tim Bergling, mundialmente conocido como Avicii y uno de los músicos de electrónica más populares del mundo, ha muerto a los 28 años de edad. La noticia fue confirmada por su representante Diana Baron, según informó el portal TMZ.

El artista, autor de éxitos como Wake Me Up y Hey Brother, fue hallado muerto en Mascate, la capital de Omán, aunque los detalles sobre su muerte no han trascendido. Baron ha informado en un comunicado que la familia del productor sueco está "devastada" y ha pedido que se respete su "necesidad de privacidad en estos difíciles momentos".

La noticia ha sorprendido a la industria y fans de todo el mundo. Bergling se retiró de la música en 2016 a pesar de su éxito internacional y una gran proyección como DJ. El joven se retiró por agotamiento y se anunció que no se había recuperado como debía ser de una operación de apendicitis y algunos problemas biliares.