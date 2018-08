Canta Franco Battiato (Jonia/Riposto, 1945), en "Lode all’Inviolato", que "en las caídas está el porqué de Su Ausencia". Del genio italiano se sabe poco desde noviembre. Sufrió una caída en su casa de Milo (Sicilia), se rompió el fémur y la cadera y, por ello, suspendió varios conciertos en Italia. Desde su cuenta oficial de Facebook se informó de que la recuperación continuaba "según los planes preestablecidos". "Las nubes no pueden destruir el Sol… gracias, gracias, gracias", reza su último post, fechado el 23 de marzo.

En la misma red social, el poeta y músico Roberto Ferri publicaba, hace unos días, un poema –ya eliminado– titulado "Prigioneri delle nostre solitudini" ("Prisioneros de nuestras soledades"), una "oda al amigo que fue y que no me reconoce más". Mencionando canciones como "La cura" o "Povera patria", Ferri daba a entender que Battiato tenía Alzheimer. Estos son sus últimos versos: "Tú has cuidado de nosotros y nosotros te lo debemos, / y es por esto que un mensaje te enviamos, / repitiendo la frase que nos enseñaste, por desgracia… / manténte tranquilo, querido, que nosotros curaremos de ti".

La prensa italiana no tardó en hacerse eco del poema de Ferri. El titular, fácil: "Battiato tiene Alzheimer". El 1 de agosto, la familia del autor de joyas como "E ti vengo a cercare", "Gli uccelli" o "L’animale" desmentía que éste sufriera la citada enfermedad en Il Corriere Della Sera. En este medio, su hermano Michele asegura que "el estado general –de Franco- mejora, que hay una recuperación", y su cuñada lamenta que no hayan hablado con ellos e insiste: el artista no sufre "ni Alzheimer ni demencia senil". La última en pronunciarse al respecto ha sido la cantante Alice, quien ha comentado –de nuevo– en Facebook que tuvo una "encantadora y divertida" conversación telefónica con Battiato. En su texto, también reivindica el significado de la palabra "privacidad" y critica a los periódicos que se hicieron eco del bulo sin "hacer primero una pequeña verificación".

Battiato celebró su último concierto en julio de 2017, en el festival Suoni di Marca de Treviso. En ese mismo mes, el cantante hizo una pequeña gira española. LD estuvo en el show de Madrid, que tuvo lugar en los Jardines del Botánico. Aunque, vocalmente, al siciliano le costó arrancar, ofreció un espectáculo largo y cargado de belleza, en el que sonaron maravillas como "L’ombra della luce", "Prospettiva Nevski" o "I treni di Tozeur". Con "Voglio vederti danzare", toda la tropa se puso a bailar. Era 18 de julio y hubo gritos de "¡viva Franco!", pero ninguno se refería al dictador –todavía– enterrado en el Valle de los Caídos.