Un largo y cariñoso piropo a San Sebastián

Siempre he preferido escribir para celebrar lo que amo que para denostar lo que aborrezco. San Sebastián es y ha sido el lugar de mi corazón, por tanto este libro encierra un largo y cariñoso piropo. También otras cosas, claro: recuerdos íntimos, reflexiones caprichosas, bromas, reproches… nostalgia. Si un día me pierdo —que me perderé, ya estoy casi perdido— que me busquen en San Sebastián. (San Sebastián. Editorial Confluencias, 2017. Fernando Savater)