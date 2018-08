Madonna, la reina del pop, rindió tributo a la difunta Aretha Franklin en los premios MTV Video Music Awards (VMA's, por su sigla en inglés), pero enfureció a los fans que consideraron que pasó más tiempo hablando de sí misma que de la reina del soul.

El esperado tributo a Aretha Franklin en la primera reunión de los principales músicos tras la muerte de la cantante a los 76 años la semana pasada se celebró al final de una ceremonia de casi tres horas.

En un discurso de 10 minutos, Madonna rememoró sus inicios en la música como aspirante a cantante y bailarina, incluida una audición en la que interpretó una versión a capella de la icónica canción "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" de Aretha Franklin. Ese casting le consiguió un trabajo como cantante en París, pero Madonna lo descartó para regresar a Estados Unidos y aprender a tocar la guitarra, donde se convirtió en una de las estrellas del pop más grandes del mundo.

Madonna makes a tribute to Aretha Franklin #vmas pic.twitter.com/ZLX1ISBQus — Raro Lae (@TheRaroLae) August 21, 2018

"Nada de esto habría ocurrido sin nuestra reina del soul", dijo Madonna. "Ella me ha llevado donde estoy hoy y sé que influenció a mucha gente presente en esta sala esta noche. Quiero agradecer a Aretha por empoderarnos a todos nosotros. Respeto. Larga vida a la reina".

Los espectadores acudieron a Twitter para criticar a Madonna y a la MTV por el discurso, afirmando que era autocomplaciente y que no se centraba lo suficiente en Aretha Franklin.