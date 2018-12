El cantante Salvatore Adamo visitó los estudios de esRadio para hablar de sus conciertos en España, que tendrán lugar en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid los próximos 21 y 22 de enero y en Barcelona el 24, en el Palau de la Música. Y conversó con Federico Jiménez Losantos y el equipo de Es la mañana de Federico sobre su carrera musical, su vida, y cómo conserva todo el empuje de su juventud ahora que cuenta 75 años.

Adamo demostró, entre otras cosas, su absoluto dominio de varios idiomas, no solo el italiano. El cantante de éxitos como "Mis manos en tu cintura" o "La Noche" domina perfectamente el español, el inglés, el francés... y hasta el japonés. De hecho, se animó a cantar en directo en ese idioma en los estudios de esRadio.

"El oído musical ayuda a captar la emoción de un idioma, su esencia. Cada idioma tiene su ritmo, pero cuando canto en japonés me imagino que es italiano", explicó a Federico Jiménez Losantos.

Adamo ha pasado a la historia por, entre otras cosas, desarrollar una carrera musical capaz de seducir a públicos de todas las procedencias y extractos. Pero su forma de abordar el trabajo es universal: "Un cantante no es consciente de eso, un cantante canta. No sé cómo canto, no pensé nunca que cantaba para nadie concreto. Pero mi expresión llega del pueblo, es sencilla", dijo en esRadio.

El cantante, que está a punto de recibir la nacionalidad belga (ahora mismo es italiano) forma parte de la memoria sentimental de muchos españoles e italianos. Y es que tuvo éxito desde muy joven, con "Tombe la neige", una canción muy madura de la que, orgulloso, presume haber compuesto "a los 18 años". "Lo viví como un sueño, por suerte tenía a mi padre que me ponía la mano en la espalda y me bajaba a la tierra, cuando quería volar".

Para Adamo ése "no fue un período de locura completa, me gusta delirar pero con los pies en la tierra", explicó, como clave para mantener una carrera tan sostenida en el tiempo. En su currículum, 600 canciones compuestas, muchas de ellas no publicadas. "Yo escribo según en determinadas oportunidades. Algunas canciones solo han sido cantadas una vez, según la ocasión".

Adamo también habló de las dos grandes figuras de la canción francesa desaparecidos este año, Charles Aznavour y Johnny Hallyday. "A Aznavour le debo muchísimo, fue el primero en cantar con una voz particular, no académica". Algo que, reconoció, propulsó una carrera que de otra forma no podría haber existido. A Johnny Hallyday lo calificó simplemente como un "monumento". "Había competencia, pero no creo que lucha. No es mi carácter. Los mánagers sí que luchan", recordó en esRadio.