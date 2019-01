La banda original de David Bowie actuará en el Teatro Circo Price de Madrid el próximo 20 de enero para presentar A Bowie Celebration: The David Bowie Alumni Tour, y en el que interpretará algunas de las canciones más hermosas y representativas del cancionero del genial músico inglés. El concierto se enmarca dentro de Inverfest, el "festival de invierno de Madrid", que recoge diferentes "propuestas artísticas en diferentes espacios de la ciudad".

A Bowie Celebration: The David Bowie Alumni Tour cuenta con algunos de los escuderos musicales más fieles e importantes del Duque Blanco. Lidera la banda el pianista Mike Garson, que conoció a Bowie en 1971 y, desde entonces, no solo dejó su huella en muchos de sus álbumes, sino que acompañó al artista en más de 1000 conciertos, incluida la emblemática A Reality tour, la primera gran gira internacional de Bowie en 20 años. Earl Slick es otro de los integrantes de esta banda, el virtuoso guitarrista que compartió escenarios y las giras de Bowie desde los años 70 hasta la grabación de The Next Day en 2013. Otros de los nombres son el del guitarrista Mark Plati, quien acompañó a Bowie en la segunda mitad de los noventa y en la gira Heathen; Carmine Rojas, bajista en la década de los 80, o los vocalistas invitados Corey Glover (Living Colour) y Bernard Fowler (The Rolling Stones).

A Bowie Celebration: The David Bowie Alumni Tour supone una gran celebración de la vida y la música de Bowie, y ofrece una posibilidad única de escuchar todos los temas del Camaleón exactamente de la manera en que él quería que sonaran. Por eso, para todos aquellos que no pudieron disfrutar de Bowie en directo, esta es la oportunidad más parecida de poder vivir esa experiencia. Una ocasión única para celebrar la extraordinaria trayectoria de uno de los artistas más innovadores e influyentes de nuestro tiempo.

Numerosas estrellas han actuado con la banda durante la gira. Entre ellas, destaca la actriz y cantante Evan Rachel Wood, conocida por su papel en Westworld, que afirma que este espectáculo es lo más parecido a un verdadero show de Bowie: "No es una banda de covers: es la verdadera banda de Bowie, sonando tal y como a él le hubiese gustado sonar".

Promovido en España por Sold Out, este espectáculo culmina el homenaje que la productora y promotora madrileña ha hecho de esta figura clave de la historia de la música y que arrancó con la exitosa exposición David Bowie is, que trajo al Museu del Disseny de Barcelona el año pasado.