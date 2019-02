"Al revés, para nosotros es un orgullo y una alegría": así ha respondido José Salazar, de Los Chunguitos, a las críticas de la asociación de Gitanas Feministas a Rosalía, que versionó Me quedo contigo el pasado sábado en la gala de los Goya. La asociación había acusado a la cantante de "desgitanizar" el tema.

Salazar ha considerado que "esta es una gran canción y tiene su peso en oro". El miembro de Los Chunguitos no solo rechaza estas críticas, también se muestra dispuesto a hacer un dúo con Rosalía: "Nos encantaría, de verdad. Nos encantaría hacerlo pero ya. Me encantaría cantar con ella la canción".

VÍDEO | El enlace que todo el mundo te va a pedir que compartas. Rosalía en #Goya2019 Nada más que decir https://t.co/MDyDJZmOM3 pic.twitter.com/9dWUEKpcPd — La 1 (@La1_tve) February 2, 2019

En Es la tarde de Dieter, José Salazar ha revelado que la interpretación de Rosalía de su canción Me quedo contigo en los Goya fue toda una sorpresa, ya que la cantante no les avisó. "Estaba en casa viendo los premios Goya, me quedé dormido pero me lo dijo mi hijo". Salazar ha afirmado que no se lo esperaban y que Rosalía "lo ha hecho muy bonito".