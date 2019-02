Carlos Baute, en esRadio: "Maduro, el innombrable, tiene que irse ya"

Imposible no emocionarse con la esperanza y con la fe de todos los venezolanos que anoche vivimos en la #puertadelsol en Madrid Ayer lo vivi en carne propia y fue imposible contener mis lagrimas. Les amo mi gente! Y ahora si que vamos pa´Lante y seguiremos con una @unamedicinaparavenezuela hasta que se normalice todo. Los que no son de Venezuela que tanto nos han apoyado, les invito a leer la letra de nuestro hermoso Himno de Venezuela que esta mas presente que nunca su lyrica Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas gritaba el señor, y el pobre en su choza libertad pidió, a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. Gritemos con brío muera la opresión, compatriotas fieles la fuerza es la unión; y desde el Empíreo el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dió.

