Joaquín Sabina: las mujeres y las canciones de su vida

Alcanza Joaquín Sabina los setenta años este 12 de febrero, cuarenta de los cuales ha cumplido como cantautor. Un prolífico artista, con veintitantos álbumes y varios libros de poemas. En sus canciones, en sus versos, como en su vida íntima, la mujer tiene un lugar imprescindible.

De esos amores que a lo largo de su repertorio ha vertido en sus versos, el primero de ellos es Chispa, un fulgor de adolescencia. Paisana suya, hija de un notario de Úbeda que nunca toleró los arrumacos que se prodigaban. El probo funcionario público optó por irse a vivir con su familia a Granollers. No se arredró el joven Sabina, quien con un amigo se plantó en la ciudad catalana, instalándose en una tienda de campaña frente a la casa de su amada. Con la que acabó fugándose al Pirineo leridano. Aventura de pocos días, hasta que se le acabaron los ahorros y regresó al seno paterno. De los rescoldos de aquel primerizo amor nacerían algunas estrofas que llevó a sus canciones.

Instado a matricularse en la Universidad de Granada, lo hizo en la Facultad de Filosofía y Letras, año 1968, donde en seguida captó la atención de una estudiante inglesa, Lesley, con la que inició una relación sentimental. Generosa luciendo minifaldas, la muchacha no pasó inadvertida. Joaquín intensificó a su lado sus conocimientos de idioma y sexo. En 1970, instalado primero en París y luego en Londres y Edimburgo, continuó junto a Lesley, musa de sus primeras composiciones hasta que ella se hartó convencida de que el ubetense no iba a cambiar su conducta ácrata y bohemia. Malviviendo en pensiones de mala muerte, Sabina trabajó como camarero y en un hospital: introducía los cadáveres de ancianos en un frigorífico hasta que aparecían sus familiares para reconocerlos. Oficio siniestro que lo llevó a estar tan cerca de la Vieja Dama y su guadaña.

No le importó a Joaquín Sabina aquella ruptura con Lesley, pues en seguida halló compañía, la de Sonia Tena, hermana de Carlos, el presentador de programas musicales. Una compleja relación de amor-odio, con jornadas en las que se tiraban, literalmente, cualquier trasto a la cabeza para luego abrazarse como dos tortolitos.

Lo mejor de la biografía sentimental del cantante vino luego, cuando regresó a España. Se enteró que debía cumplir, con evidente retraso tras su exilio inglés, el servicio militar, que hizo en Palma de Mallorca. En este regreso le acompañó una argentina, Lucía Inés Correa Martínez, con la que había hecho buenas migas en Londres.

Un tipo como Sabina chocaba evidentemente con la disciplina militar. Para librarse de tantas horas en el cuartel, privado de libertad, se enteró de que podía solicitar el llamado pase pernocta mas con una condición: tenía que estar casado. Jamás se le había ocurrido en sus devaneos amatorios proponerle a ninguna de sus novias pasar por la vicaría. Ante la posibilidad contrastada de salir a la calle desde las dos de la tarde hasta el día siguiente de vuelta al cuartel o continuar cumpliendo sus obligaciones como recluta, no vaciló en pedirle a Lucía Inés que se convirtiera en su esposa. La argentina, muy liberal, creyó al principio que Joaquín se había vuelto majara, pero acabó sucumbiendo a su petición. Y se casaron: el 18 de febrero de 1977, hace de esto cuarenta y dos años. Estuvo presente la familia jiennense del cantante, al que hacía mucho tiempo no veían.

Ya con la cartilla en el bolsillo, concluida la mili, la pareja se instaló en Madrid, ciudad en la que hace cuarenta años se inició la carrera como cantautor de Joaquín Sabina en locales cutres donde le pagaban cuatrocientas pesetas al día. Una de sus primeras composiciones resulta que se la cedió a un espabilado chaval al que llamaban Pulgarcito, que canturreaba en la calle de Preciados. Era "¡Qué demasiao!" donde se contaban las fechorías de El Jaro, un delincuente juvenil que robaba coches, conduciendo a gran velocidad, cometiendo atracos a diario. Nunca delitos de sangre. La policía acabó dándole el alto, no se detuvo y acabó muerto tras un tiroteo.

Otras composiciones de esa época, ya en los tiempos de la Transición, tuvieron como destinataria a Lucía Inés. ¿Realmente se habían casados enamorados? Parece que no. Pero dormían juntos. Cuando ya esa convivencia se iba deteriorando, Joaquín urdió un par de letras que tenían como protagonista a la argentina, su esposa, con la que continuaba legalmente casado. Una de ellas "Rebajas de enero"; la otra, "Incompatibilidad de caracteres", donde se lee al principio:

… si me largo para siempre es porque no puedo más,

no tengo nada que perder

sólo el miedo a la soledad.