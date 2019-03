Muere Mayra, la voz solista de 'Los 3 de Castilla'

Víctima del "mal de Alzheimer" ha fallecido a los ochenta y tres años la voz solista de Los 3 de Castilla, una popular formación musical que, desde finales de los años 50 y hasta bien avanzados los 70 amenizaron infinidad de programas radiofónicos y televisivos, amén de que grabaron en sus veinte años de vida musical cuatro elepés y medio centenar de los entonces Eps, discos de cuatro canciones. Solían realizar versiones de éxitos del momento, entre los que podemos reseñar, de un amplio número de títulos, los siguientes: "La flor de la canela", "La luna me engañó", "La luna se llama Lola", "Triana morena", "Te voy a contar mi vida", "Pulpa de tamarindo…".

Mayra García Barbero era salmantina, se dio a conocer como cantante en las emisoras de radio de su ciudad natal y hasta intervino con éxito en un teatro de la capital charra durante un festival en homenaje a Manuel de Falla, interpretando canciones de "El amor brujo". La habían elegido para ese evento por el director del Conservatorio de Música de Salamanca, que elogiaba su condición vocal de contralto. Por cierto: se llamaba realmente Nicéfora, y un técnico de Radio Madrid la convenció de que dijera llamarse Mayra. Establecida en la capital de España entró a formar parte de Los Trovadores del Sur. A través de una academia de música consiguió un contrato en una sala de fiestas a espaldas de la Gran Vía, Erika, donde empezó a actuar acompañada por el entonces muy popular Trío Siboney. Allí, Mayra se enamoró de uno de los componentes de ese terceto, Manolo Palomo. Y se casaron en 1959. Mayra no fue aceptada por los otros componentes del trío, así es que el matrimonio optó por formar otro, recurriendo al concurso de Julián Jimeno Ramírez, que tocaba el contrabajo en una orquesta y ya conocía a Mayra cuando coincidieron en Los Trovadores del Sur. Así surgieron Los 3 de Castilla.

Manolo y Julián se encargaban de las armonías vocales. Y Mayra era la voz de Los 3 de Castilla como fue denominado el grupo. Voz agradabilísima, bella, de gran potencia. Se distinguían por un sello propio en la combinación de sus voces. A través de la cadena Ser en el celebrado programa de Bobby Deglané Cabalgata Fin de Semana popularizaron un montón de canciones. Elegantes, vestían con pulcritud y estilo, y eran sumamente agradables en sus presentaciones cara al público en salas de fiestas.

"La flor de la canela", tan conocida durante decenios hasta el presente sobre todo por la versión de María Dolores Pradera, en realidad la dieron a conocer ellos, Los 3 de Castilla. Me contaba Manolo Palomo lo que sigue: "La escuchamos por primera vez en boca de un cómico argentino, Verdaguer, en el camerino que ocupaba, junto al nuestro, en la madrileña sala Pasapoga. Me encargué de los arreglos, buscando la novedad. La armonizamos, estructurándola a nuestro estilo, que estrenamos en Barcelona, tras ensayarla durante una gira que hicimos por Finlancia. Fue insustituible en nuestro repertorio. Los Gemelos nos pidieron después permiso para grabarla ellos con Nati Mistral, y luego cuando se fueron con la Pradera. Me sentí orgulloso de aquel trabajo, lo mismo que algo parecido hice con "Guantanamera".

Muchos fueron los éxitos de Mayra con Los 3 de Castilla, en España y en sus numerosas giras en el extranjero. Habrá lectores nuestros que los recuerden de su paso por Gran Parada, Noche de Estrellas, Galas del sábado y otros programas de Televisión Española de los años 60 y 70. Lo mismo adaptaban números del folclore sudamericano que estaban al día de otras novedades discográficas. En la frontera de 1980 decidieron dar por finalizada su triunfal carrera, y no porque les faltaran contratos. Julián se dedicaría a pintar, hasta su muerte, acaecida en 1987. Manolo ejerció de productor discográfico, encargándose durante seis años de la promoción de las grabaciones de Paco de Lucia. Y Mayra, se jubiló. Su maravillosa voz se apagó para cuantos lamentamos ese silencio, pues podría perfectamente haber seguido en activo.