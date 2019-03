El sentimiento compartido lo resumió Tomás del Bien Sánchez, alcalde de Toro, cuando salió a la palestra durante la presentación del programa de este año de Festivales con Encanto. "Hay que agradecer y darse cuenta de lo que supone que una iniciativa privada promueva estos festivales rurales. Es importante, teniendo en cuenta que en Zamora, por ejemplo, contamos por decenas a la gente que se marcha a diario".

La "iniciativa privada" a la que hacía mención lleva poco tiempo funcionando, pero las buenas experiencias del pasado verano la han hecho elevar las miras, y añadir nuevas localizaciones a su agenda. "Queremos acercar la cultura y el entretenimiento a todos los pequeños rincones de nuestra geografía", comentaba uno de los responsables del proyecto. "Pretendemos potenciar la comarca y su cultura, y creemos que acercar grandes actuaciones y a artistas de primer orden a estas ciudades históricas sólo puede ayudar en ese sentido. De esa manera se da a conocer su gastronomía y su arquitectura; y también de esa manera sus habitantes pueden disfrutar de eventos normalmente reservados para las grandes urbes".

Es necesario salir de esos grandes circuitos de atracción que acaban monopolizando la oferta cultural en zonas costeras

Este año, además de Toro, gozarán de Festivales con Encanto otras localidades como Trujillo, Barbate, Táliga, Zamora, Tiétar, "y varias más…". Tomás del Bien Sánchez, siguiendo con su discurso, se mostró ilusionado con el proyecto: "Es necesario salir de esos grandes circuitos de atracción que acaban monopolizando la oferta cultural en zonas costeras. Hay que recuperar las zonas rurales. Gracias a Festivales con Encanto, Toro se está posicionando poco a poco como uno de los principales reclamos turísticos del interior de Castilla y León".

Por su parte Alberto Casero de Ávila, alcalde de Trujillo, quiso centrar el reconocimiento, por encima de todo, en "todas las personas que están detrás de Festivales con Encanto. Han arriesgado por llevar la cultura a esos lugares pequeños, pero tan llenos también de cultura; han apostado por que las personas que viven en estas ciudades históricas, y a veces olvidadas, puedan disfrutar de actividades culturales de primer orden". Siguiendo por esa línea, destacó: "Tenemos que conseguir que la cultura sea algo para todos, porque lo que verdaderamente enriquece a una ciudad es su inversión en cultura. Si no hubiéramos llenado de cultura Trujillo, seguramente la ciudad sería un decorado vacío". Y para terminar, resumió la difícil situación de los últimos años: "Durante estos años de crisis económica apabullante, yo me he acordado mucho de esa frase de Lorca en Bernarda Alba, y me he preguntado en varias ocasiones si, como las protagonistas, debíamos 'enterrarnos en un mar de luto'. Creo que la apuesta por la cultura es siempre buena para la gente. Al menos en esos momentos críticos las personas podían encontrar un refugio".

Tenemos que conseguir que la cultura sea algo para todos

Ismael Beiro, otro de los responsables de Festivales con Encanto, se encargó de cerrar la velada agradeciendo a "los ayuntamientos y a los patrocinadores locales" su colaboración. "Gracias a ellos podemos acercarles a todos los habitantes de la España rural artistas de la talla de Pablo López o Maldita Nerea por una tercera parte de lo que tendrían que pagar en, por ejemplo, el WiZink Center de Madrid. Ahora, nosotros no tenemos nada que envidiarle a otros festivales como el Sonorama o el Starlite", concluyó.