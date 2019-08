Brexit, calentamiento global y tener un hermano gilipollas, por Noel Gallagher

Noel Gallagher (Manchester, 1967) publica un nuevo EP, This is the place, y para promocionarlo acaba de conceder una entrevista al periódico británico The Guardian, en la que, entre otras, cosas ha quedado patente que su relación con su hermano Liam sigue irreparable. "Me gustaba mi madre hasta que tuvo a Liam", ha respondido a una de las preguntas del entrevistador, antes de analizar su talento musical: "Creo que nunca he sentido tanta vergüenza de un hombre en mi vida. Ha logrado el increíble truco de magia de hacer que esas canciones de Oasis suenen raídas y pequeñas". Después, todavía hablando de su hermano, ha denunciado algunos asuntos más serios. "No es la primera vez que manda mensajes a mi hija o deja mensajes de voz amenazantes en el contestador de mi esposa". Y ha explicado que, según su opinión, "si no fuese una estrella del rock recibiría una visita de la policía, pero como es una estrella del rock puede seguir con esa mierda".

También ha hablado de otros asuntos como el calentamiento global. "Hoy estoy paseándome con una camiseta de manga corta y pienso que no hace ni un poco de frío. Sí, será malo para mis nietos ¡Pero que jodan a mis nietos! No les conozco todavía. Pueden ser una pandilla de hijos de puta", ha dicho. Por otro lado, acerca del Brexit ha explicado que para él "solo hay una puta cosa peor que un idiota que votó sí al Brexit: el número creciente de gilipollas que quieren anular ese voto. No importa lo desinflamados que estuviesen al votar: les estás diciendo que su voto no cuenta"; y aunque ha reconocido que él ni siquiera votó, ha resumido su parecer a ese respecto diciendo que pensó que nadie sería "tan estúpido como para querer cambiar las cosas". "Aunque yo vivo en una casa gigantesca en Maida Vale, ¿por qué querría cambiar nada?", ha añadido.

Acerca del feminismo ha explicado que no se dio cuenta de que lo era hasta que su mujer se lo dijo. "Cuando tienes una hija adolescente es mejor que te lo hagas rápidamente". Y para acabar, ha dedicado algunas palabras al líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. "No confío en él. Creo que el requisito mínimo para un político, particularmente un líder, es que parezca que va de frente. Cuando veo las noticias sólo pienso que, para esa gente, lo ideal es el comunismo, ¿no? Y eso no es británico". Ante las correcciones del periodista, que le dice que el Partido Laborista no es comunista, ha respondido: "¡Lo son, joder! ¿Me estás diciendo que sus intenciones no son nacionalizarlo todo?".