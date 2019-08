EH Bildu y Podemos consiguen la cancelación de un concierto de C. Tangana en Bilbao

El Ayuntamiento de Bilbao, cuyo alcalde es Juan María Aburto Rike, del PNV, ha cancelado el concierto que el rapero madrileño C.Tangana tenía previsto ofrecer el sábado 24 de agosto en el Parque Europa —en el marco de la Aste Nagusia de la capital vizcaína—, tras las protestas por las letras "machistas" de sus canciones. En su lugar actuará el cantante portorriqueño Pedro Capó, nieto del legendario Bobby Capó, autor de la conocida canción Piel Canela, según han informado fuentes del Consistorio bilbaíno.

El contenido de las letras de algunas de las composiciones de C.Tangana generó una polémica que terminó con la apertura de una campaña de recogida de firmas para pedir la anulación de su concierto. La petición acumuló 10.000 adhesiones en 24 horas, e incuso fue promovida por la portavoz de EH Bildu, Jone Goirizelaia, en el mismo Ayuntamiento. Además, a las críticas por la contratación del rapero también se sumó Elkarrekin Podemos, cuyo concejal, Xabier Jiménez, declaró que "se deberían mejorar los criterios de contratación de los grupos musicales de las fiestas, contratando grupos que cuando menos respeten los derechos fundamentales y no traten a las mujeres únicamente como objetos sexuales".

Desde EH Bildu se considera "imprescindible no utilizar mensajes, imágenes o lenguaje sexistas" en el programa festivo. Por lo tanto, según la formación, la cancelación del concierto de Tangana "no supone ni ir en contra del derecho a la libertad artística, ni del derecho de libertad de expresión, ya que, si queremos una sociedad donde se respeten a las mujeres, se garanticen sus derechos y unas fiestas igualitarias, no podemos permitir actuaciones cargadas de lenguaje sexista, que van directamente contra los derechos de la mujer".

Por su parte, Elkarrekin Podemos ha apuntado que, "aunque respeta la libertad de expresión, critica de forma tajante las letras musicales que son descaradamente machistas, sexistas, homófobas o racistas". La portavoz Ana Viñals ha asegurado que no están a favor de la censura, pero sí de exigir que este Gobierno "tome decisiones de forma responsable y respetuosa". "El día a día nos demuestra los enormes retos que tenemos como sociedad frente a la cultura y violencia machista", ha manifestado.

A su entender, "cuando ocurre un asesinato o violación, rápidamente" todos entienden "la necesidad de abordar esta problemática, no sólo desde el ámbito de la seguridad y la justicia, sino también desde la educación". "Por ello, nosotras entendemos que la educación en igualdad tiene que abordarse desde el ámbito formal, informal y también, como no, desde el espacio cultural como es el musical", ha subrayado.

Para la portavoz de Elkarrekin Podemos en Bilbao, "es importante insistir en la libertad de creación y expresión artística, pero sin ignorar que existen letras que pueden herir a mucha gente". "En el caso de Tangana y, teniendo en cuenta la cultura machista en la que vivimos, es importante ser coherentes y no promocionar de ninguna forma una cultura machista o una cultura de la violación", ha concluido.