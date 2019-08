Vuelve a Madrid el espectáculo tributo a Michael Jackson

El espectáculo musical Michael Legend fue el primer tributo musical al rey del pop de Europa, presentado en el 2009. En sus ocho temporadas ha sido visto por más de 200.000 personas visitando las principales capitales de Europa.

Michael Legend está protagonizado por el considerado "el mejor doble del mundo", Ben Jackson, y se completa con un completo equipo de bailarines, coros y demás artistas invitados. Pretende recrear el espectáculo que el artista tenía previsto como gira de despedida de los escenarios "This is it", un tour que fue truncado por su inesperado fallecimiento hace ya diez años.

El show usa réplicas exactas del vestuario y potentes coreografías, similares a las originales. Repasa su repertorio más conocido y los grandes éxitos de su carrera, como "Beat it", "Jam", "Billie Jean", "Thriller" o "Smooth Criminal", entre muchos otros.

Ben Jackson, natural de Alicante, es hijo de un músico español y madre británica. En 2016 comienzó a protagonizar Michael Legend haciéndose cargo de la dirección artística.