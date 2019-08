Rosalía levanta ampollas tras ganar el MTV al 'Mejor vídeo latino': ¿es latina?

El pasado lunes 27 de agosto se celebraron los premios MTV Music Awards, una ceremonia que busca galardonar las mejores canciones y los mejores artistas del año. Rosalía hizo historia tras ganar el Mejor Vídeo Latino y a Mejor Coreografía por su canción "Con Altura". Además, la cantante enamoró al público son su actuación,

Sin embargo, no ha faltado la polémica. Parece ser que a muchas personas de países latinoamericanos no les ha sentado bien que la cantante haya podido participar en las categorías con la etiqueta "latina" ya que Rosalía es española. Ha levantado un nuevo tema de debate: ¿Son los españoles latinos? ¿Tienen derecho a participar en los Latin Grammy?

La controversia es tal que pueden encontrarse miles de tuits hablando sobre el tema, llegándose a meter en las conversaciones periodistas, profesores, historiadores y especialistas en terminología. Lo que queda claro es que Rosalía no es una artista latina, ni para los españoles ni para los latinoamericanos, es una artista española, pero, ¿Donde queda su música?

Muchos son los comentarios que acusan a Rosalía de haberse hecho con un premio que no le pertenece por ser española, por mucho que comparta el mismo habla con los países de América del Sur. Tanto ruido está causando la polémica que el medio de noticias E! News ha lanzado un interesante comunicado en el que explican como en Estados Unidos suele hablarse de españoles y latinos utilizando el mismo término: latinos.

"En un país como Estados Unidos, donde nos encanta agrupar perezosamente a todas las personas de habla hispana bajo una misma categoría cuando se habla de música (y de la mayoría de cosas, si somos honestos), ¿Dónde colocamos a alguien como Rosalía?", escribe el periodista Billy Nilles.

Ya hace unos meses que Rosalía habló de este mismo hecho con la revista The Fader: "Si la música latina es música hecha español, entonces mi música es parte de la música latina. Pero, si digo que soy una artista latina eso no es correcto, ¿verdad? Soy parte de una generación que está haciendo música en español. Entonces, no sé, en ese sentido yo prefiero que otros decidan si estoy incluida o no en esa categoría", dijo la cantante.