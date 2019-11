El macroespectáculo musical de Hans Zimmer regresa a España

Precedido por un gran éxito desde su estreno en Alemania y la gran acogida en nuestro país, regresa a España The World of Hans Zimmer-A Symphonic Celebration, un espectacular formato para arenas con más de 100 músicos y solistas en escena y una impresionante producción de vídeo, iluminación y sonido.

Los amantes del cine y la música podrán disfrutar de esta espectacular producción de Hans Zimmer que regresa a España en diciembre tras colgar el cartel de "localidades agotadas" el pasado mes de abril en Barcelona y Madrid.

Ahora tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de BSO tan reconocidas y reconocibles como El Rey León, Gladiator, Los Piratas del Caribe, El Código Da Vinci, Batman, El Caballero Oscuro, Origen o Interstellar.

Tan solo tres ciudades españolas recibirán el próximo mes de diciembre este espectáculo único: Bilbao (1 de diciembre, Bizkaia Arena BEC!), Madrid (3 de diciembre, WiZink Center) y Barcelona (5 de diciembre de 2019, Palau Sant Jordi). Las entradas ya están a la venta en www.entradas.com

Hans Zimmer es el director musical y creador del show, en el que participan grandes amigos y compañeros del compositor. El gran director Gavin Greenaway, colaborador de Hans Zimmer durante los últimos 25 años, se encarga de la dirección de la orquesta, el coro, banda y solistas.

The World of Hans Zimmer-A Symphonic Celebration presenta algunas de las piezas más celebres del compositor arregladas por primera vez por el propio Zimmer para que una orquesta sinfónica las interprete en directo, resultado de un trabajo de meses en el que sus bandas sonoras se han ido transformando en auténticas suites para orquesta.

Hans Zimmer, ganador de Oscars, Grammy y Globos de Oro, es sin duda uno de los más conocidos e influyentes compositores de bandas sonoras de nuestro tiempo, poderosos paisajes sonoros que han definido el estilo del cine contemporáneo como ningún otro compositor. Sus bandas sonoras han dotado de drama y de profundidad emocional a una lista casi interminable de producciones taquilleras: El Rey León, Gladiator, Piratas del Caribe, El Código Da Vinci, Batman, El Caballero Oscuro, Origen e Interstellar, son solo algunas de las películas más famosas. En 2018, Hans Zimmer recibió su undécima nominación a los Oscar por la impresionante banda sonora de Dunkerque.

Bajo la dirección de Gavin Greenaway, director también de las bandas sonoras de Hans Zimmer –y de quien Zimmer afirma que se fía más que de sí mismo– la orquesta sinfónica ofrecerá una intensa e inolvidable experiencia. Greenaway ha sido colaborador habitual de Hans Zimmer durante los últimos 25 años, ya desde el comienzo de la carrera del compositor y hasta sus grandes éxitos de taquilla. Como director musical ha dirigido las partituras de películas de Zimmer como El Príncipe de Egipto, Gladiator, Pearl Harbor, The Ring, Origen o Interestelar.

Además, reconocidos solitas de la cantera de talentos musicales que han crecido al abrigo de Hans Zimmer, participan en el espectáculo. Entre ellos, Pedro Eustaque, el flautista de la banda sonora de Piratas del Caribe.

El público también podrá disfrutar de impresionantes proyecciones visuales con secuencias de las películas cuya música se interpreta. Zimmer ha supervisado personalmente el espectáculo con instrucciones precisas a la dirección artística sobre cuáles eran las escenas más importantes para él y cómo deberían usarse en las proyecciones.

Estas proyecciones e imágenes estarán intercaladas con breves vídeos protagonizados por Hans Zimmer y sus viejos amigos en los que los espectadores saciarán su curiosidad y disfrutarán colándose en sus sesiones de trabajo.

The World of Hans Zimmer-A Symphonic Celebration es una oportunidad única para introducir la música orquestal a toda una nueva generación y promover la cultura musical desde una visión más cercana y menos elitista.

El público podrá así adentrarse y zambullirse de lleno en el impresionante mundo de Hans Zimmer a través de sus múltiples facetas.

Coincidiendo con esta gira internacional, Sony Classical ha lanzado el álbum doble "The World of Hans Zimmer-A Symphonic Celebration".

The World of Hans Zimmer está presentado en España por Sold Out y Universal Music, en asociación con Semmel Concerts, RCI Global y Tomek Productions.