Javier Camarena: "Se apagarán los focos y se irán los halagos, pero quedará la familia"

El cantante de ópera Javier Camarena (Xalapa, 1976) es uno de los principales reclamos de la temporada actual del Teatro Real. El mexicano, que en 2014 se convirtió en el único cantante en la historia del coliseo madrileño en repetir dos bises con el mismo montaje, regresa para interpretar hasta el 20 de diciembre a Gualtiero en Il Pirata de Vincenzo Bellini, una coproducción con el Teatro alla Scala de Milán.

El tenor visitó Es la mañana de Federico y repasó algunos de los aspectos más interesantes de su carrera y su vida personal. "El primer recuerdo que tengo sobre la música fue con cinco o seis años cuando asistí a un concierto de Star Wars con orquesta en vivo. Fue mágico. El gusto de la música clásica se reveló, se mostró", reconoció el artista.

Curiosamente, la vocación de Camarena puede considerarse tardía. "Estudiaba una ingeniería hasta que dije 'no, esto no es lo mio'. Y decidí estudiar música. Para asegurarme entrar en la facultad elegí canto", contó el mexicano. "Yo quería estudiar piano. Cantaba en el coro de la Iglesia, sabía que tenía voz y no desafinaba, pero lo que me interesaba era la música. Componía para la misa. No sabía nada de ópera".

Javier Camarenan esRadio. | David Alonso

Desde ese momento, gracias a "mucha disciplina y mucha entrega", se ha convertido en uno de los artistas más destacados del panorama operístico actual. De hecho, es el tercer cantante en ofrecer un bis en el Metropolitan Opera House de Nueva York. "Fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera, junto con mi debut y el bis en el Teatro Real", confesó.

Para mantenerse en ese nivel han sido necesarios muchos sacrificios, especialmente a nivel familiar. "Cuando tienes hijos, su crecimiento es rapidísimo en esos primeros meses y hay cosas que, por la distancia, te vas perdiendo: los cumpleaños, los eventos de la escuela...Son cosas que sacrificas. Para la estabilidad emocional de un cantante es muy importante tener un soporte y ese soporte, para mí, es la familia. Sabes que se apagarán los focos y se irán los halagos, pero siempre te quedarán ellos".

Camarera bromeó con "los pleitos" con su mujer que le han costado algunas actuaciones y valoró el "inmenso" apoyo que supone ella, con la que lleva "media vida". "Ella es músico, nos conocimos en la escuela de música. Nos casamos antes de graduarnos. Llevamos casados 16 años y juntos 20, la mitad de mi vida. Ella sabe de las exigencias de la carrera y las entiende. Hoy en día, ella sabe mucho más de ópera que de guitarra, que es su profesión".

Los Tres tenores, su primera inspiración

Camarena ama la música en todas sus facetas. Escucha desde Norah Jones a Pharrell Williams y reconoce que los Tres tenores fueron su primera inspiración en ópera. "Después, me fui especializando en el bel canto y descubrí a Alfredo Kraus o Pavaroti. Han sido grandes influencias en mi manera de concebir lo que canto". Asimismo, reconoce que su sueño es interpretar a Rodolfo de La bohème.

Sobre Plácido Domingo, solo deseó que la situación no se resuelva con "un juicio mediático sino de acuerdo a una legalidad" y que se respete la presunción de inocencia.

'Il pirata'

Es la primera vez que se representa Il Pirata en el coliseo madrileño debido, principalmente, a la exigencia que supone para los cantantes. De hecho, Camarena se alternará con los tenores Celso Albelo

Las sopranos Sonya Yoncheva, María Pía Piscitelli y Yolanda Auyanet darán vida al personaje de Imogene. Por otra parte, el papel de Ernesto correrá a cargo de los barítonos George Petean, Simone Piazzola y Vladimir Stoyanov; mientras que los tenores Marin Yonchev, como Itulbo;¡, Felipe Bou como Goffredo, y la soprano María Miró como Adele completarán el reparto musical de Il pirata. Las funciones estarán dedicadas a la soprano fallecida Montserrat Caballé.