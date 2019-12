Extremoduro: "Los grupos no pueden ser eternos y, muchas veces, en ese esfuerzo se degradan"

Robe Iniesta e Iñaki Uoho Antón convocaron este jueves a los medios en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid para leer la "segunda parte" del comunicado parcialmente emitido en la noche del martes en su web, donde informaban de la separación del grupo. Así, el cantante y el guitarrista de Extremoduro anunciaron las fechas y ciudades por las que pasará su, por ahora, llamada "Gira de despedida" –no descartan que termine con el nombre de "Iros todos a tomar por culo"–.

Así, este ciclo de conciertos arrancará el 15 de mayo en Valencia y finalizará el 18 de julio en Bilbao. Entre medias, la banda pasará por Murcia (22 y 23 de mayo), Sevilla (30 de mayo), Madrid (5 y 6 de junio), Santiago de Compostela (13 de junio), Cáceres (20 de junio) y Barcelona (26 y 27 de junio). Las entradas se pueden adquirir desde este jueves en Ticketmaster y en Live Nation España.

"No queremos irnos sin tocar una vez más las canciones que, de alguna forma, han contribuido a que seamos lo que somos", dijo Uoho, añadiendo que los que vienen "van a ser los conciertos más emocionantes de nuestra vida". Por su parte, Robe descartó que vaya a haber más fechas: "Son sitios grandes, gigantes todos. Nuestra idea no es hacer conciertos de excesiva gente. A las malas, si hubiera mucha gente, seguramente haya aforos que se puedan hacer un poco más grandes".

Respondiendo a preguntas de LD, Uoho declaró que, salvo cosa rara, no interpretarán canciones inéditas: "Siendo una gira de despedida como es, un homenaje a Extremoduro, ya de cara a nosotros, hemos planteado el concierto como un repaso por lo que ha resultado ser las canciones más importantes de Extremoduro. Siempre nos han gustado los experimentos en directo, pero no lo tenemos previsto". "En cualquier caso, si hubiera una sorpresa no lo diríamos", apostilló Robe, quien sí nos contó que "al menos, un trocito" de La ley innata sonará en estos recitales.

Sobre la separación de Extremoduro, su cantante dijo que cuando él y Uoho se juntaron "y nos hemos puesto a trabajar, nos hemos dado cuenta de que la compenetración no era la misma". El guitarrista, por su parte, apuntó que probaron con canciones nuevas, pero que la cosa no terminó de cuajar: "También hubo canciones en su año que las veíamos casi redondas, pero no redondas del todo, y se quedaron. Ahora, esto último que es fresco, por un sitio o por otro saldrá, va a ser utilizado, lo que pasa es que no van a ser canciones de Extremoduro".

Uoho señaló que él y Robe llevan "30 años viviendo juntos" y que ambos tienen muy claro "lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos, no sólo dentro del ámbito artístico, que es el que interesa comunicar, sino dentro del ámbito personal, y eso es inquebrantable", agregando que "los grupos no pueden ser eternos y, muchas veces, en el esfuerzo de ser eternos, se degradan". "Los grupos se degradan, las canciones no", apostilló Robe.

Además, Robe se pronunció sobre el anuncio prematuro que, el pasado jueves, hizo el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, informando de que la productora de la banda, Planet SA, había solicitado para el fin de semana del 19-20 de junio de 2020 la autorización para un concierto en el Recinto Hípico de la ciudad extremeña: "A los políticos los elegimos nosotros. Supongo que tenemos los políticos que nos merecemos. En general, son gente ignorante. Quiero creer que hacen estas cosas no por maldad, sino por ignorancia. (…) En esta ocasión, no ha pasado nada. Todos los conciertos se van a hacer con una misma promotora. Si no hubiera sido ese el caso, y algún promotor se hubiera visto perjudicado por este señor, pues seguramente tendríamos que haber cambiado el concierto de ciudad, como hemos hecho tantas veces".