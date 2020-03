Gloria Gaynor combate el coronavirus lavándose las manos al ritmo de "I will survive"

Tiene 70 años pero conserva intacto su sentido del humor. La cantante Gloria Gaynor, mito viviente de la historia de la música del pasado siglo, ha querido restarle dramatismo a la pandemia de coronavirus y ha publicado un vídeo en la red social TikTok explicando que "sobrevivir sólo lleva 20 segundos".

Gloria Gaynor hizo esto para salvarnos del Coronavirus: pic.twitter.com/cKgdxQ1zNb — Santiago (@ChicoMeteoro) March 12, 2020

Al ritmo de su mítica canción "I will survive", la cantante se ha grabado cantando y lavándose las manos, en un vídeo que se ha vuelto viral. Después ha explicado que su intención es explicar con optimismo uno de los protocolos más importantes para tratar de paliar los contagios.

Gloria Gaynor se convirtió en una de las divas de la música disco y del soul estadounidense gracias a temas como "Never Can You Say Goodbye", "I Am What I Am", "Can't Take My Eyes Off You" o la ya mencionada "I Will Survive".