ASAMBLEA REGGIO EN PIJAMA (Cuentos, juegos y canciones para darnos los buenos días) Martes 17 de marzo a las 12h. Streaming en directo vía Facebook, Instagram y Youtube: Facebook : aparecerá como una publicación normal en el muro a partir de las 11:55h. Antes no veréis nada. Instagram : haced click en la foto redonda de la bio. Si ya está activo el streaming, veréis que debajo pone DIRECTO. Comenzará a las 11:55h , antes no veréis nada. YouTube: (enlace en la bio de IG). Al hacer click, veréis un video en espera programado para empezar a emitir en directo a las 12h. @colegioreggio #yomequedoencasa

A post shared by Yo soy Ratón (@yosoyratonmusica) on Mar 16, 2020 at 4:54am PDT