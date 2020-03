"Resistiré" el himno del Coronavirus que ayudó a Manuel de la Calva a superar un cáncer

Caída la tarde, en muchas casas españolas, viene repitiéndose un rito de gente asomada a sus terrazas y balcones, agitando pañuelos algunos y cantando una melodía del Dúo Dinámico, "Resistiré", que ya ha sido identificada en los medios de comunicación como "el himno contra el coronavirus". Su letra, atendiendo a ese explícito título, expresa un mensaje optimista, de tesón, fuerza interior, para sobreponerse a inesperados sucesos que la vida nos impone. El actual de la pandemia no lo habían padecido las actuales generaciones.

La letra de "Resistiré" es original de Carlos Toro, un periodista con frecuentes columnas tiempo atrás en el diario "El Mundo", especializado en deportes, licenciado en Ciencias Políticas, y autor de más de un millón de canciones; también de una biografía sobre Charles Aznavour y un ensayo futbolístico, Caldera de pasiones. El texto de "Resistiré" comienza así:

"Cuando pierdas todas las partidas / cuando duermas con la soledad / cuando se me cierren las salidas / y la noche no me deje en paz...". Se repite el estribillo de "Resistiré", erguido frente a todo. Y al final: "Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte / soy como el junco que se dobla / pero siempre sigue en pie. / Resistiré para seguir viviendo / soportaré los golpes y jamás me rendiré / y aunque los sueños se me rompan en pedazos / resistiré, resistiré".

El mentado Carlos Toro mostró la letra a sus amigos, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, componentes del Dúo Dinámico, la formación musical más longeva en su estilo en nuestro país, que en este 2020 cumple sesenta y un años de vida artística. A Manuel de la Calva le entusiasmó aquel inesperado texto, cuyo título convino con Toro que le recordaba una frase que Camilo José Cela repetía a menudo en las entrevistas: "El que resiste, gana". Y se puso a la tarea de componerle una música adecuada, con aire de himno, ayudado por su compañero Arcusa en los arreglos, pero apropiada para que en las discotecas de finales de los 80 se escuchara a menudo y hasta alcanzara las listas de las canciones más divulgadas entonces. Había aparecido en el álbum "En forma" fechado en 1988, producido por la multinacional Sony. El Dúo Dinámico, pionero del pop español de finales de los 50 se había retirado dos años antes de "Resistiré"; sus componentes reaparecieron en una fiesta de la revista "Interviú" y desde entonces reanudaron su carrera, que no ha concluido. Ahora están sorprendidos por la reacción de miles y miles de compatriotas que han elegido su canción como símbolo de una España que, unida, pese a la miserable reacción de algunos infames nacionalistas sediciosos, ha de enfrentarse con un impensable enemigo que azota nuestra salud y los males que ello acarrea a nuestra economía.

"Resistiré" también tiene en el mercado discográfico otras versiones; otra más del Dúo Dinámico junto a Alaska, estrenada en 2011. Resulta anecdótico saber que en 2002, encontrándose seriamente enferma la que fuera popularísima voz solista de Los 5 Latinos, la argentina Estela Raval, operada de sus glándulas mamarias, escuchó la canción que nos ocupa y mostró un gran interés por grabarla. No lo hizo hasta recuperarse de su quebrada salud al año siguiente. Fue para ella una especie de bálsamo, y de ayuda para clamar ante sus seguidores que la esperanza no ha de perderse nunca. Pero es que, además, el propio autor de la composición musical, Manuel de la Calva, experimentó lo mismo cuando en 2007 le diagnosticaron un avanzado cáncer de colon, del que se libró milagrosamente. "Me acordé de nuestra canción y me identifiqué en aquellos malos momentos con lo que cantábamos en "Resistiré". Aquello me animó y me hizo sentir capaz de poder con todo".

En su día, Pedro Almodóvar, que suele prestar mucha atención a las bandas sonoras de sus películas incluyendo fondos musicales fáciles de reconocer por el gran público, escogió "Resistiré" para una secuencia de "¡Átame!" rodada en 1990. Es aquella en la que van en coche Loles León, Victoria Abril y Antonio Banderas y la primera de los citados se arranca con el mencionado tema, que en seguida tararean sus acompañantes.

Hay desde luego otras canciones que tengan algún parecido, aunque sea lejano, con un tema tan común como el de hacer frente a las adversidades de nuestra existencia. Quizás la más conocida de ellas sea "I will survive", traducida en español como "Sobreviviré", que en 1976 estrenó la norteamericana intétrprete de música góspel Gloria Gaynor. El argumento era más bien de contenido amoroso: el de una mujer que rompe con su pareja y le replica que puede vivir perfectamente sin él y ser así feliz. Ese disco fue elegido por grupos de feministas en sus campañas de liberación. La cantante de color publicaría en 2014 un libro de recuerdos titulado exactamente como su melodía.