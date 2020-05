El Primavera Sound "pospone" su edición de este año y volverá en 2021

El Festival Primavera Sound ha anunciado este lunes que, ante la evolución de la crisis sanitaria de la covid-19, "pospone" la edición de este año y avanza que celebrará su 20 aniversario del 2 al 6 de junio de 2021. En la que define como "la decisión más difícil de su historia", la organización del Primavera Sound ha explicado que todas las entradas ya adquiridas serán válidas para la edición de 2021, con la inclusión de beneficios especiales para quienes decidan conservarlas, y que también se podrá solicitar el reembolso de las mismas a partir del próximo miércoles 3 de junio.

Ese mismo día se darán a conocer los primeros artistas del Primavera Sound 2021, cuyo cartel seguirá celebrando el 20 aniversario del festival "con la filosofía del #bestfestivalforever", según resalta la organización en un comunicado difundido por las redes sociales. "Contamos con vosotros para hacerlo posible", indican desde el Primavera Sound, que informa de que el equipo del festival "sigue trabajando intensamente para, en 2021, poder celebrar algo más que el 20 aniversario" y "vernos de nuevo y volver a bailar todos juntos otra vez".

El pasado mes de marzo y ante la previsión de que no podría celebrarse en sus fechas iniciales, Primavera Sound ya decidió aplazar la edición de su 20 aniversario y resituar el festival entre el 26 y el 30 de agosto, pero finalmente ha optado por cancelar también estas fechas para regresar a principios de junio del próximo año. El cartel de este año presentaba a grupos y cantantes internacionales como Massive Attack, Pavement, The Strokes, Iggy Pop, Beck, Lana del Rey, The Creator o el reguetonero Bad Bunny, así como figuras de la escena local, como Maria del Mar Bonet, Manel, Ferran Palau, Núria Graham, Amaia o Bad Gyal, entre muchos otros.

El Primavera Sound alega "motivos de fuerza mayor" a la hora de tomar su decisión y desde la organización del evento señalan que sus miembros están "desolados" y sienten "enormemente los inconvenientes causados", pero aseguran que "la salud y el bienestar de nuestro público y de todas las personas involucradas en el festival ha sido y sigue siendo nuestra absoluta prioridad".

"No podemos más que agradeceros nuestra paciencia, amor y comprensión ante este escenario tan incierto. No nos olvidamos de vosotros", manifiesta el festival barcelonés a sus seguidores.