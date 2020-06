Muere el cantante Pau Donés

El cantante Pau Donés ha fallecido a los 53 años, según confirmó su familia. El artista, de 53 años, llevaba años luchando contra un cáncer.

"Queremos agradecer al equipo médico y a todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d'Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles", escribió la familia en un comunicado a través de las redes sociales.

Donés, vocalista de Jarabe de Palo, había lanzado hace una semana su última canción "Eso que tú me das", en el que lucía un aspecto desmejorado. Es el adelanto de un disco póstumo que saldrá en septiembre.

"Eso que tú me das es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido", explicó el artista.

A Pau Donés le fue diagnosticado un cáncer de colon en el año 2015, y en 2017 tuvo lugar una recaída que derivó en un adiós temporal a la música.