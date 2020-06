Camela: "Nuestros comienzos fueron muy difíciles, nos han vetado en muchas radios"

El grupo Camela celebra sus 25 años en la música con la publicación de su primera biografía oficial, Camela por Camela. La banda sonora de nuestra vida (Esfera de los libros). En estas páginas, Ángeles Muñoz y Dioni Martín cuentan su propia historia y revelan cómo tres amigos del barrio madrileño de San Cristóbal se convirtieron en uno de los grupos que más discos ha vendido en España. Entre cientos de anécdotas, también desvelan por qué pasaron de ser un trío a un dúo.

Camela presentó en Es la mañana de Federico, de esRadio, su biografía. "Hay anécdotas que nunca hemos contado. Teníamos muchas ganas de escribir un libro, es un sueño que se ha cumplido", contó la artista. En este libro se muestran tan naturales como son ellos, contando curiosidades como que Dioni desayuna galletas Digestive o que Ángeles estaba enamorada de Los Pecos.

A lo largo de 25 años, han conseguido atraer a un público muy variado. "La sencillez de nuestras canciones, que son historias de amor y desamor, es la clave. Nuestro público es universal, desde niños a gente mayor. Es una música muy cercana al público, a la calle. Los que nos seguían en nuestros comienzos con quince años hoy vienen a los conciertos con sus maridos, sus mujeres, y sus hijos. Nos sigue una nueva generación", explicó Dioni.

Ángeles Muñoz, Dioni Martín y Miguel Ángel Cabrera eran tres amigos que comenzaron a hacer unas grabaciones caseras con un teclado y a vender las casetes en los mercadillos. Han publicado 31 álbumes y uno que viene en camino. Sin embargo, han tenido que batallar contra muchos prejuicios. "Nuestros comienzos fueron muy difíciles, dificilísimos. Muchas radios vetaron nuestra música. Con el tiempo, 20 años después, esas personas que no creyeron en nosotros ya no están. Los tiempos van cambiando. No guardamos ningún resquemor con nadie. Por ejemplo, nunca hemos sonado en Los 40 Principales y el año pasado nos llamaron para hacernos una entrevista", contó Dioni. "No se puede guardar rencor a nadie, de esas cosas ni me acuerdo. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse", añadió Ángeles.

Camela contó con la colaboración de muchos artistas para su disco conmemorativo del 25 aniversario, como Alaska, que se declara fan incondicional. "El mestizaje es lo que ha hecho Camela, han creado un nuevo estilo en el mundo a través de fusionar cosas de su educación sentimental y cultural ", aseguró Alaska, invitada especial en este entrevista.

Ángeles Muñoz y Dioni Martín, además de pareja artística son cuñados. "Camela nació cuando Luci (la hermana de Ángeles) y yo nos hicimos novios. Luego descubrí que ella tenía una gran voz, que afinaba muy bien", desveló el cantante.

Los creadores de la tecno-rumba han sufrido los sinsabores de la industria musical y se han cruzado en el camino con indeseables que les han estafado. Miran el futuro con optimismo, a pesar de las circunstancias. "Nos echaremos a la carretera, hay que seguir adelante. Con responsabilidad, con cautela", reiteró Dioni. Seguro que en esos conciertos no faltarán canciones tan conocidas como "Cuando zarpa el amor", "Lágrimas de amor" o "Sueños inalcanzables".